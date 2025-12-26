半買半整合！輝達砸200億美元吃下新創Groq核心資產：招牌LPU晶片是什麼？黃仁勳為何看上它？

根據《CNBC》報導，輝達以200億美元（約為新台幣6,289億元）與AI晶片新創Groq達成「非獨家技術授權」，成為輝達有史以來規模最大的交易案。不過，與傳統併購不同，輝達並未真正買下Groq，而是將Groq的關鍵技術納入自家體系，同時延攬Groq創辦人羅斯（Jonathan Ross）與多名高層主管加入。

Groq是一間專注於「AI推理」領域的新創公司，主打商品是專為推論設計的「語言處理單元」（LPU）晶片。黃仁勳對內部員工表示，輝達將會把Groq的LPU，整合進輝達的AI工廠（AI Factory）架構，以支援更廣泛的AI即時推理。這樁合作主要展現了輝達搶攻AI推論市場的佈局。

LPU晶片是什麼？

Groq 的 LPU（Language Processing Unit，語言處理單元） 是一種專為人工智慧（AI）推論（Inference） 任務設計的特殊應用集成電路（ASIC）。

其核心目標在於解決大型語言模型（LLM）在生成文字時的延遲（Latency）與吞吐量瓶頸，標榜能比傳統 GPU 提供更快的反應速度與更高的效能。

值得注意的是，Groq 的創辦人兼執行長 Jonathan Ross 同時也是 Google TPU 的核心開發者。他在 Google 期間發起了 TPU 專案，並設計了第一代 TPU 晶片的核心架構。

Groq是誰？為什麼輝達要收購？

Groq成立於2016年，由多名前Google工程師創辦，其中創辦人兼執行長羅斯（Jonathan Ross）為Google TPU的早期開發成員之一。過去，Groq曾被《CNBC》形容為「輝達挑戰者」。

輝達的GPU幾乎壟斷大型語言模型的訓練市場，但隨著模型逐漸成熟，企業與消費端的需求，正快速從訓練轉向推論。相比一次性的模型訓練，推論所需的是長時間、即時、低延遲的運算需求，對晶片架構的要求截然不同，因此仍有多家新創嘗試以不同架構切入市場，Groq正是其中之一。

根據Groq官方資料指出，其主力商品LPU是從一開始就為AI推理打造的專用晶片，主打低延遲與即時反應能力。透過單核心架構與專用編譯器，事先排定運算流程，使推理效能更加穩定；同時將模型權重直接放在晶片上的記憶體中，減少資料搬移時間，特別適合即時、低延遲的AI推理應用。在推論階段，可較傳統GPU更快部署、能耗更低。

至於輝達未來可能如何運用Groq的技術，可以從輝達執行長黃仁勳在員工內部信的說明看見方向：「我們計畫將Groq的低延遲處理器整合進輝達的AI工廠（AI Factory）架構，進一步延伸平台能力，以支援更廣泛的AI推理與即時工作負載。」

《路透社》也在報導中指出，輝達雖然在AI模型訓練市場占據主導地位，但在推理領域面臨來自AMD以及多家新創公司的競爭。輝達應會將Groq作為其擴展推理與即時運算能力的補充。

什麼是非獨家推論技術授權協議？

黃仁勳指出：「我們雖然將納入Groq的優秀人才並授權使用其智慧財產，但並未收購Groq這家公司。」根據《CNBC》引述Groq最大投資人、Disruptive資本執行長戴維斯（Alex Davis）的說法，輝達將取得Groq幾乎所有核心資產，但不包含其雲端服務GroqCloud，而Groq法人也仍會以獨立公司形式存在，由原財務長愛德華（Simon Edwards）接任執行長。

根據《路透社》報導，分析師拉斯根（Stacy Rasgon）指出，反壟斷風險可能是此類交易的主要考量之一。透過「非獨家授權」的交易結構，即使Groq的經營團隊與關鍵技術人才實際上將併入輝達體系，仍可在名義上保留市場競爭的空間。

近年來，大型科技公司以「授權或合作」名義，實際延攬新創核心團隊的案例明顯增加，成為科技巨頭取得AI技術與人才的重要手段之一。例如，微軟曾以約6.5億美元與新創公司達成一項被對外稱為授權費用的交易，藉此延攬該公司頂尖AI高層加入；Meta也曾投入約150億美元，聘請Scale AI的執行長加入公司，但並未收購整間企業。

亞馬遜曾延攬Adept AI的創辦團隊，而輝達今年稍早亦曾以類似方式，支付逾9億美元，聘請AI硬體新創Enfabrica的執行長與多名員工，同時取得其技術授權。這類交易既能讓大型科技公司取得關鍵人才與技術，也在結構上避免直接收購所可能引發的反壟斷審查風險。

