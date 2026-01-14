半身按開鐵門誤觸「關閉」巡檢班長遭夾胸慘死！台電說法曝光

記者洪正達／高雄報導

張姓巡檢班長疑似半身進入想按開鐵門，卻疑似誤觸「關閉」慘遭夾困身亡。（圖／翻攝畫面）

台電高雄區處左營二次變電所14日早上發生一起意外，當時張姓巡檢班長正要進入變電所內上班，並開啟電動鐵門入內，沒想到第一次因開啟範圍不夠大，因此半身探入內部再次按開鐵捲門，但卻疑似誤觸「關門」按鈕，導致遭到鐵門夾困胸口當場窒息死亡，詳細發生原因待警方釐清中。

台電高雄區處指出，14日早上7點47分，左營二次變電所發生人員受困於大門，警消獲報趕抵救援後，確認該名同仁已無生命跡象，台電高雄區處對於本次不幸事件深表遺憾與哀悼，事故發生後，已即刻通報相關單位，並全力配合消防、警方及勞檢單位進行後續調查，釐清事故原因。

廣告 廣告

台電強調，將盡全力協助家屬處理後續相關事宜，提供必要的關懷與協助，以陪伴家屬度過此艱難時刻，此外，台電高雄區處將全面檢視相關作業流程與設備安全措施，持續加強同仁工作安全教育與宣導，並強化風險辨識及防護機制，避免類似憾事再次發生。

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

辦公室開戰女助理？妻控教授夫藏保險套、壯陽藥度春宵 敗訴原因曝光

AirDrop太方便？健身房噁男「隔空偷性愛片」女主角見傳輸紀錄當場吐血

「肖貪」房客怒嗆房東 「分紅不然跳樓」庭審瞎扯：受五億高中生啟發

人妻羞喊「下次要拔出來」丈夫吐血…「董欸」瞎扯：配偶權不保障性自主

