半身疼痛走路困難 求醫才知20年前扭傷腳踝所致

（中央社記者鄭維真彰化26日電）30餘歲男子近年右背至右小腿後側疼痛，甚至走路困難，求助中醫師才發現是小學時期曾扭傷右腳踝，造成胸椎向右、腰椎至骨盆向左偏移，變成長短腳，經針灸及矯正已能正常走路。

員榮醫療體系員榮醫院中醫部醫師呂彥璋今天透過新聞稿表示，這名男子主訴近年飽受右背延伸到右側腰、髖部、小腿後側疼痛，不僅無法跑步，近期連走路都很困難。醫師深入追問，得知患者右腳踝約20年前扭傷，雖未骨折但嚴重腫脹，之後傷勢看似已好，仍在成長過程持續影響到腰背。

廣告 廣告

呂彥璋提到，腳踝、小腿力量與臀部、骨盆息息相關，當腳踝受傷後，小腿力量下降，就會影響臀部發力。

呂彥璋指出，腳扭傷時脛骨會產生旋轉，連帶影響骨盆穩定的重要來源股四頭肌，因此腳踝舊傷造成骨盆輕微旋轉偏移，未維持中立位置，核心力量因而下降。上半身動力鏈也會受骨盆偏移牽動，尤其上背與胸椎周圍肌群會被拉向不對稱方向，患者發力時，右側背部肌肉須承受更大負荷，容易疼痛。

醫師調整患者胸椎、肋骨與上背旋轉，再往下處理腰椎、骨盆與髖關節、腿部及腳踝，並配合針灸，讓錯位處逐漸回到順暢力線上。同時教導患者在家持續進行特定訓練，包括半深蹲搭配踮腳，訓練腳踝與臀部一起發力，或是慢跑作為輔助，利用雙腿交替的力量交換訓練骨盆協調度。

呂彥璋表示，看似小舊傷如未妥善處理，可能在日後影響整條動力鏈，造成更大問題，這名患者經數月治療，配合居家訓練，背痛、腰痛、髖部疼痛及小腿不適皆大幅改善。（編輯：張雅淨）1141226