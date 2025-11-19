「半退休」會計師與夫感情好 共進午餐後騎車遇死劫

彰化64歲高姓婦人停等紅燈卻被高速撞死。（圖／我是員林人臉書）





彰化64歲高姓婦人停等紅燈卻被高速撞死，她是一名會計師和丈夫育有兩女一男，夫妻感情相當好，常出門運動，她和丈夫在員林地藏庵擔任志工長達20年，這個月還跟廟方一起到台東進香，但沒想到回來隔天就發生不幸，親友都很錯愕，而事發當天中午，死者跟丈夫回家吃午餐後，騎車要返回事務所，結果途中遇到死劫，她的丈夫哀慟不已無法接受。

高姓婦人的丈夫來到殯儀館，等待檢方相驗遺體，他滿臉悲傷，無法接受妻子被撞身亡的事實。

鄰居：「他早上要去殯儀館，才來跟我們說他老婆被人家撞死了，他哭的很難過，丈夫哭的很難過，他女兒跟兒子回來載他去。」

64歲的死者是會計師，她和丈夫育有兩女一男，子女都在北部工作，兒子和媳婦生了兩個孫子，夫妻倆常到北部和他們團聚，丈夫退休後兩人生活都很規律單純，對人和善，常常看到他們一起出門運動，夫妻感情相當好。

鄰居：「感情很好啊，他們下午有的時候都一起出去散步，早上的時候凌晨的時候也都一起出去做運動，生活很規律，他們為人都很好，就是很好的夫妻就是很平凡的夫妻，假日或者逢年過節（兒子）都會帶小朋友，他們也有孫子，兒子也會帶小朋友回來看他們。

死者丈夫在員林地藏庵當過四屆總幹事，也是現任委員，夫妻倆平時也都很熱心廟裡的事務，擔任志工長達20年，這個月15、16日兩人才跟廟方一起到台東進香旅遊，18號當天死者和丈夫一如往常回家吃飯，吃完午餐後，她騎車要回事務所上班，沒想到途中發生不幸，廟方人員相當震驚不捨。

員林地藏庵主委張謹添：「在地藏庵將近20年了，他們夫妻從在一起就很好，感情很好，早上都四、五點起來運動，很熱心對廟裡也很熱心，（台東）回來才一天就發生這個不幸，我們裡面委員聽到大家都非常驚嚇非常震驚，不敢相信。」

高姓婦人守法的在停等區停等紅燈，惡劣的駕駛卻把她撞死還肇逃，家人哀慟不已，和樂的家庭如今天倫夢碎，現在只希望盡速抓到肇逃駕駛嚴懲重判。

