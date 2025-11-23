半邊臉不見！台中南區驚傳工安意外 外籍移工高處墜落重創搶救

台中南區一處工地今天下午發生工安意外，一名外籍移工從高處墜落，臉部嚴重受創送醫急救。(記者陳建志攝)

〔記者陳建志／台中報導〕台中南區復興路某工地1名年約40歲外籍移工，今天下午1點多從高處墜落到2樓，臉部遭到嚴重創傷，現場人員描述，左半邊臉幾乎不見，消防人員到場時，立即將意識不清的患者送醫，目前仍在醫院搶救中。

台中市消防局今天下午1點35分接獲報案，指稱南區復興路二段1處工地，有工人從高處鷹架摔落，需要協助送醫，立刻派遣勤工分隊出動救護人員到場搶救。

消防人員到場時，發現1名外籍移工意識不清，臉部嚴重創傷，立刻將他送醫急救。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

88歲翁身綁土製炸彈參拜廟宇引爆 臟器外露搶救中

獨家》「騙扁小子」黃琪花招吞2300萬 男密友因成「使用人」脫身

健康網》郭台銘、秦祥林白了頭 食藥署：染髮劑需慎用

太愛台灣機車！「這國」掃貨2.4億暴增29倍好狂

