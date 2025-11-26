《半里長城》笑噴版宣布加演！Lulu嗨喊：台中的女兒回來了

陳漢典、Lulu黃路梓茵婚後同台演出的《半里長城》笑噴版，宣布加場。（圖／本刊資料照）

經典喜劇《半里長城》笑噴版，巡演以來便引爆搶票熱潮、場場幾乎完售，主辦單位終於宣布於明年3月1日在台中國家歌劇院加演一場，讓錯過台北和高雄場次的觀眾，或是想要二刷三刷的劇迷，有機會再次見證「笑到噴淚」史詩級的荒謬喜劇。

《風屏劇團三部曲》首部曲《半里長城》笑噴版由藝術總監王月、導演許栢昂作為堅強幕後，演員陣容也十分亮眼，包括喜劇老魂郭子乾、駐守舞台的資深演員樊光耀、許久未在舞台上現身的郁方與杜詩梅也都一併回歸；還有跨足綜藝、主持、戲劇的陳漢典、Lulu黃路梓茵加入，兩人以新生代多棲演員之姿，向「屏風幫」前輩並肩學習，擦出新時代喜劇火花。

收到台中場次加演，演員們欣喜若狂也忍不住分享喜悅心情。久違重返舞台的郁方甜笑說：「天啊！果然我們就是負責『加演』這種人，加糖也可以！」杜詩梅則忍不住停靠在路邊，開心回應：「太棒了！順應民情！！！YES。」而喜劇老魂郭子乾也表示：「超級開心！好戲就是要讓更多觀眾看到。」來到台中的 Lulu 黃路梓茵更是霸氣喊話：「來到我的地盤！台中的女兒回來了！不加演對得起我的鄉親們嗎！？」而同樣獲得消息的陳漢典與樊光耀，更是異口同聲隔空喊道：「特別棒！還不趕快去搶票！」這些真摯反應，不僅展現演員對作品的熱愛，也讓觀眾感受到劇組對每一場演出的重視與用心。

《半里長城》透過「戲中戲中戲」的演出形式，諷刺歷史、調侃現實，三流劇團的大夢與大亂，演變成一場你我經歷的人生喜劇，台上演出秦皇秘史的爾虞我詐，不料後台劇團成員的愛恨情仇接續引爆！從上台「報仇」到「下台」辭演，後台的戲竟然比前台還精彩，過程中演員不斷發生忘詞、演出場場脫序，各種狀況窘生出另種『情境喜劇』的效果。絕對是會讓你笑噴的經典喜劇！李國修紀念作品《半里長城》笑噴版，全台熱烈巡演，12月27在高雄衛武營、2026年2月28日至2026年3月1日在臺中歌劇院，購票請上寬宏售票。

