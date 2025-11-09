半開放式泡泡森林遊戲場，晴雨天都能放心玩～宜蘭薛長興樂活館

宜蘭最新超美遊戲場，泡泡森林遊戲場（薛長興樂活館）玩耍放電餵魚趣～

宜蘭薛長興樂活館

宜蘭特色遊戲場再+1，超美配色好有質感！雨遮半開放式活動空間超加分，晴雨天都能玩！新的全齡共融遊戲場就在羅東運動公園內，設施豐富多元造型可愛，大小朋友都很適合玩，加上公園內還有超大草皮、望天丘、森林步道，還有孩子愛的湖畔餵魚鴨，超適合親子同遊放電趣～

宜蘭薛長興樂活館

24小時，晚上有照明設施（照明到晚上10點為止）

有公廁、親子洗手間、無障礙洗手間

有專屬停車場，小客車平日$30，假日$50/一次三小時

宜蘭薛長興樂活館

宜蘭薛長興樂活館

泡泡森林遊戲場 放電特色遊具設施

宜蘭薛長興樂活館

位於羅東運動公園的薛長興全齡風雨樂活館，樂活館是為有雨遮的半開放式多功能運動空間，設立了兒童活動區（兒童沙池、地景滑梯、多功能攀爬遊具、鞦韆、彈跳床）、體健設施、活動區廣場，且有夜間照明會持續到晚間10點，晚上來也能使用這個很棒的運動遊戲空間。

宜蘭薛長興樂活館

宜蘭薛長興樂活館

宜蘭薛長興樂活館

歡樂木屋遊戲區（結合溜滑梯、平衡橋、鑽籠、爬網）可愛的鉛筆造型木屋，結合三道溜滑梯（旋轉2道、直式1道）設施算是比較偏基本也比較簡單的，適合小小孩玩，溜滑梯有速度但不會到太快，玩起來也更放心～

宜蘭薛長興樂活館

宜蘭薛長興樂活館

攀岩、爬網也都有，一樣也是比較適合學齡前的幼童唷～

宜蘭薛長興樂活館

宜蘭薛長興樂活館

宜蘭薛長興樂活館

宜蘭薛長興樂活館

戲沙池、多功能廣場、跳格子 沙坑在遮棚下，可以玩更久，搭配戲沙台也更有趣味，旁邊就有洗手洗腳區很貼心，愛玩沙的孩子一定要記得自備工具來玩，休憩長椅就能直接看顧孩子這點好方便爸媽啊！

宜蘭薛長興樂活館

宜蘭薛長興樂活館

鞦韆區（一條式、鳥巢）、圓形彈跳床 鞦韆區是沒有遮棚的比較可惜～

宜蘭薛長興樂活館

宜蘭薛長興樂活館

宜蘭薛長興樂活館

宜蘭薛長興樂活館

冒險山丘 （超咕溜大磨石子滑梯+草皮山丘+彩色攀岩）這區是當天去玩最熱門的區域，磨石子滑梯超級估溜好玩，連大孩子都抵擋不了它的魅力，草皮山丘也能當滑草區直接溜下來，大人也能跟孩子同樂唷～（這區建議脱鞋玩更能維持住遊玩場域整潔）

宜蘭薛長興樂活館

宜蘭薛長興樂活館

夏季限定泡泡噴泉區 夏日5-9月限定（開放時間夏季每週五、六、日15:00~18:00) 可愛的巨大繽紛水管超吸睛，期待夏天來玩！

宜蘭薛長興樂活館

宜蘭薛長興樂活館

宜蘭薛長興樂活館

多功能體健區、遮棚籃球場 體健區的設施算是很豐富，有飛輪可以玩唷！小孩放電之餘，大人也能運動一下！籃球場域非常大，也很適合青少年來這裡打球～

宜蘭薛長興樂活館

宜蘭薛長興樂活館

宜蘭薛長興樂活館

羅東運動公園腹地非常大，有很美的森林步道可以散步運動，還有大片的落羽松唷！整區走完運動量就非常足夠了，我們當天散步了好一陣子，覺得這裡環境真的好美，也很多人帶毛孩來散步～

宜蘭薛長興樂活館

宜蘭薛長興樂活館

宜蘭薛長興樂活館

宜蘭薛長興樂活館

來這裡除了玩最新遊戲場之外，不能錯過的是這超有特色『望天丘』，模仿火山造型的望天丘，是全園區的至高點，白天可以一覽園區全景＋遠眺龜山島，晚上也是觀賞星星的最佳去處唷～

宜蘭薛長興樂活館

宜蘭薛長興樂活館

宜蘭薛長興樂活館

小孩最愛的還有湖畔餵魚，這裡還有許多鴨鴨，餵起來非常有成就感，園區有魚鴨飼料投幣機，銅板價格就能讓孩子餵得好開心～

宜蘭薛長興樂活館

宜蘭薛長興樂活館

另外這邊也有商店販賣點心、飲品，還有提供租借腳踏車服務，很適合騎車繞著諾大的園區逛逛，好不愜意～

宜蘭薛長興樂活館

宜蘭薛長興樂活館

遊戲場域柱子有鋪上防撞墊，也更加安全！羅東運動公園腹地非常大，環境也好美～還能租借腳踏車漫遊，在湖畔邊餵魚魚、鴨子，宜蘭遊超推薦的放電好去處，快收藏起來吧。

宜蘭薛長興樂活館

宜蘭縣羅東鎮公正路666號(羅東運動公園)

全天開放

