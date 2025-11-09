半顆高麗菜「外觀長一樣」怎麼挑 營養師：看1處就對了

現代人不婚、不生，家庭人員越來越少，不少超市也做出應變，改賣小份量的蔬菜，如高麗菜就會切成半顆來販售。日本一名蔬菜專家「營養師」表示，選購已切開的高麗菜，除了可以根據大小、重量、色澤來判斷新鮮的程度外，還可以根據菜心的大小，來判斷這顆高麗菜是否美味。

《Yahoo JAPAN》專欄報導，蔬菜專家「營養師」指出，高麗菜作為一年四季都有的蔬菜，不少超市因應小家庭或個人，會販售切成半顆的高麗菜，但很多人不知道要怎麼挑才能挑到美味的高麗菜。

「營養師」表示，最常見的方式就是挑選橫切面淡黃色，看起來帶有水潤光澤的高麗菜，但若兩顆高麗菜大小差不多，也可把重量當成選購的標準之一，而內行人除了從這些外觀來判斷外，也會根據「菜心」的狀態來判斷。

「營養師」透露，高麗菜的菜心越長、越大，就代表那顆高麗菜的生長時間越久、收成時間過晚，這會導致菜心變硬、菜葉口感變差，菜心短小的高麗菜則較柔軟，吃起來也會更甜。

此外，「營養師」提到，高麗菜的葉片會根據季節氣候呈現不同的樣子，春季生長的高麗菜葉片會較為柔軟，捲起來的幅度較為鬆散；冬季生長的高麗菜捲起來的樣子，則會更緊密、紮實，能夠以此判斷生長的時間，挑選口感最佳的高麗菜。

