一半鼻過敏兒 安特羅合作過敏檢測黃金標準

▲賽默飛世爾科技總經理鄭婷之（左）、安特羅總經理張哲瑋（右）。（圖／安特羅提供）

[NOWnews今日新聞] 我國10歲以下幼兒鼻過敏盛行率高達五成，為鎖定我國3.6億元的檢測市場商機，國光生技旗下安特羅生技，與美國生技設備大廠賽默飛世爾科技旗下過敏檢測領導品牌、被業界譽為「過敏檢測黃金標準」ImmunoCAP 簽署合作合約，深化安特羅婦幼健康領域，並加速佈局全方位母嬰健康服務版圖。

ImmunoCAP為全台醫院市佔率最高的過敏原檢測品牌，也是目前全國唯一「全品項皆通過衛福部認證」的過敏原檢測產品。其檢測以全定量、高準確度與高度臨床可靠性著稱，是醫學中心長年指定使用的國際級標準。目前已成熟並被廣泛用於於氣喘、過敏性鼻炎、異位性皮膚炎、其他IgE—mediated疾病（含急性蕁麻疹、食物或藥物過敏或全身性過敏）者的過敏檢測，亦已納入健保給付 。

2024年全球過敏診斷市場價值為66億美元，預計2025年至2034年期間的複合年成長率為10.9%。安特羅指出，在台灣約3.6億元的檢測市場中，此類精準檢測需求成長迅速，有望開啟新的健康管理市場。

安特羅觀察，許多媽媽與嬰幼兒長期受到過敏困擾，而台灣10歲以下兒童過敏性鼻炎盛行率高達近50%。此次引進賽默飛世爾科技旗下的過敏檢測產品線，可依照不同醫療場景進行客製化檢測，讓家長在熟悉的婦幼醫院與兒科診所，就能獲得醫學中心等級的檢測品質。

除了傳統婦幼族群外，安特羅也看見多元健康需求的快速崛起，包括健身與飲控族群，因此將與賽默飛世爾科技合作推出客製化飲食與生活型態的過敏原檢測套組。

安特羅生技表示，導入過敏原檢測有助於強化公司在婦幼健康的產品矩陣，從疫苗、檢測到醫美形成更完整的整合式服務。安特羅將透過既有婦幼醫院、兒科診所與健檢中心的深度通路，提供更全面的健康解決方案，協助民眾找到影響生活品質的過敏因子，從改善食物選擇、睡眠品質到日常環境調整，透過精準的過敏原檢測，國人能重新掌控自己的身體狀態，提升生活品質。

