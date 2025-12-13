卑南族下賓朗部落成立mumu的家

二○二五年十二月十三日在畢那斯基下賓朗部落舉辦「mumu家」整修完成暨「姆姆的家」（Mumu-Tivitiv）文化共生行動倡議。會中，家長孫大山說明姆姆的家營運構想及傳承意義）。並舉行《台灣原住民文學選集》、《將歌聲種回部落：卑南族畢那斯基的古典重建》簽書會。

孫大山說出，將「mumu的家」做為畢那斯基（Pinaski）部落祭儀文化與歌謠之傳習基地；致力於畢那斯基相關文獻、照片、影音資料等之蒐集、彙整與詮釋工作；並努力為部落、各家族及個人立傳，留下歷史紀錄。未來規畫系列活動項目，將孫大川舊居「mumu的家」逐步化為與其他族群、部落與社區共享、交流的平台。推動「姆姆的家」（Mumu-Tivitiv）文化共生行動倡議。促進部落聯盟，與台東大學、東華大學、原住民族野菜學校、獵人學校、不正經詩社、台東詩歌節等合作。

孫大川說明，現階段初步規劃項目「將歌聲重回部落」之實踐與推動。並舉行「Tivitiv講座」，獎座內容包括：（一）原住民文學導讀（二）山與海系列（三）慢食滿活系列，Pinaski將教帶控曲部落，卑南族畢那斯基的古典重建（四）部落建築與教堂（五）考古與人類學孫大川（Puntstanz Deaipan）（六）族群文化與歷史。

孫大川進一步說出，宏大的人類命運之敘事，當然不是我們能力所能改變的，但從人與自然密切接觸這一介面看，我們的原住民部落與台灣廣大的農村社區依然潛藏著強大的能動性，我們不妨就從自己的腳底下做起，藉祭儀、樂舞、工藝、飲食、文學與民間信仰的力量，贏回我們全幅的生活世界，恢復部落、社區自主的價值體系。

「mumu的家」做為此一文化行動倡議的起點，我們歡喜提供如下的服務：（一）提供交流的空間（二）提供資訊流通的平台（三）促進部落、社區的觀摩與互訪（四）支持部落、社區祭儀樂舞的復振（五）支持部落、社區文史資料、影像與歌謠的蒐集、彙整、研究與傳唱（六）支持美化部落、社區的計畫行動的主體是各部落、社區本體，我們倡議的目標，是繼續落實並深化九十年代以來「社區總體營造」的精神，讓台灣的文化深耕在部落、社區，走出一個與都市邏輯不同，與自然更能和諧共生的社會。