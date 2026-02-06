卑南族凱旋歌 文化部原村計畫榮耀分享

一馬當先，新年迎來捷報！臺東縣卑南族民族自治事務促進發展協會自製的《卑南族凱旋歌》音樂影片，榮獲布達佩斯「International Music Video Awards國際音樂影片大獎」Best Pacific & Asia Music Video「最佳亞太音樂錄影帶」肯定。

文化部表示，本次獲獎的音樂影片是一一四年「原住民村落文化發展計畫」的補助成果之一，透過「美哉Pinuyumayan唱自己的歌Ⅴ卑南族『經典部落歌謠』採集活化計畫」，以當代的專業影音技術採集與記錄部落傳統歌謠，將卑南族「護鄉兵」的《凱旋歌》，以流行音樂MV形式，展現卑南族文化復振的多元生命力，同時採用卑南語與中文並列字幕設計，讓年輕世代及非原住民族群得以跨越語言隔閡，深化對原住民族歷史與文化的理解與尊重。

影片導演陸浩銘（Bunkiatr Katatrepan）來自南王部落，從拍攝《版圖歌》MV開始，始終堅持「卑南族製造」精神，邀集跨部落及跨世代卑南族人組建工作團隊「跪父樂團」及「卑南族青春歌隊」擔綱演唱與參與拍攝；錄音及混音工程由建和部落的創作音樂人洪煒勛（Andung安懂）負責；梳化造型則由南王部落的知名造型師Sanaran Maliyali協助。

當中的少年演員都是來自南王部落的素人，過去並沒有演出經驗，但經過族語指導老師Malladram陳志偉耐心講解引導族語台詞後，終能以流暢的卑南族語與情緒演繹劇情。值得一提的是，影片還特別邀請下賓朗部落的知名原舞編創老師林蕙瑛，帶領「臺東高商原舞團」以充滿力量感的動作舞姿展現戰鬥意象，呈現卑南族百年前的護鄉兵戰役故事，以此讚頌卑南族的武勇，守護土地，保衛家園的決心。