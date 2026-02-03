卑南族凱旋歌 獲國際獎項肯定

台東縣卑南族民族自治事務促進發展協會自製音樂影片《卑南族凱旋歌》，獲布達佩斯「國際音樂影片大獎」最佳亞太音樂錄影帶獎項。圖為MV殺青照。（協會提供，中央社）

本報綜合報導

演員來自南王部落素人，台東縣卑南族民族自治事務促進發展協會自製的《卑南族凱旋歌》音樂影片，獲得布達佩斯「國際音樂影片大獎」最佳亞太音樂錄影帶。

來自南王部落的導演陸浩銘從拍攝《版圖歌》MV開始，始終堅持「卑南族製造」精神，邀集跨部落及跨世代卑南族人組建工作團隊。影片同時採用卑南語與中文並列字幕設計，讓年輕世代及非原住民族群得以跨越語言隔閡，深化對原住民族歷史與文化的理解與尊重。

影片邀請「跪父樂團」及「卑南族青春歌隊」擔綱演唱與參與拍攝；錄音及混音工程由建和部落創作音樂人洪煒勛負責；梳化造型則由南王部落造型師Sanaran Maliyali協助。劇中少年演員都是素人，經過族語指導老師陳志偉引導，以流暢的卑南族語與情緒演繹劇情。

影片還邀請下賓朗部落的原舞編創老師林蕙瑛，帶領「台東高商原舞團」以舞姿呈現卑南族百年前的護鄉兵戰役故事，讚頌卑南族的武勇，守護土地，保衛家園的決心。