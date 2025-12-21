卑南族木雕列重要傳統工藝 Haku哈古頭目獲文化部認證保存者

卑南族建和部落頭目、卑南木雕藝術家Haku哈古，作品以祖靈傳說故事、祭儀及生活敘事做為創作題材，並獲文化部認證為卑南木雕重要傳統工藝保存者。（圖：文化部提供）

文化部近日召開「原住民族文化資產重要傳統工藝審議會」，出席委員全數同意登錄「卑南族tu’tu’木雕」為重要傳統工藝，並認定「Haku哈古（陳文生）」為保存者，後續將依《文化資產保存法》辦理正式公告。Haku哈古（陳文生）身為卑南族建和部落頭目，自學木雕藝術數十年，並不斷精進木雕技藝而能有所成，為卑南族木雕藝術的開拓者，能獲文化部認定為卑南族重要傳統工藝保存者，實屬難能可貴。

文化部表示，自二○○九年至今，依《文化資產保存法》登錄認定的重要傳統工藝保存者數量已達廿三項卅一案，其中原住民族重要傳統工藝則有七項七案。「卑南族tu’tu’木雕」以獨特的文化脈絡、細膩的技法及深具族群精神象徵性而著稱，呈現卑南族人豐富的歷史記憶與藝術美學，在部落社會儀式、生活器物與文化傳承中均擁有不可替代的重要地位，獲登錄後將有助於提升卑南族木雕工藝在臺灣文化資產中的能見度，並強化「建和部落（Kasavakan）」傳統工藝後續技藝保存工作。

Haku哈古（陳文生），一九四三年出生於臺東建和部落，為卑南族建和部落第六十九代頭目，自四十二歲開始進行木雕創作，並長年致力於卑南族木雕技藝傳承，積極參與部落文化推廣與族人培訓。Haku哈古頭目具有驚人的記憶力，他的雕刻作品包括年少時期，隨長輩奔逐於山林進行狩獵生活的情景、早年的族人日常生活、文化祭儀等木雕創作，作品刻劃生動而具有樸拙的原民藝術之美，作品題材亦透露出卑南族各階層人物與部落文化性轉變，藉由題材述說部落文化核心內涵，並以木雕作品紀錄卑南族歷史，相較於早期排灣族的淺浮雕作品，Haku哈古的立體雕刻更具現代性特徵與特色，跳脫過往原民藝術對於傳統圖案或符號的複製使用，加入更多個人純樸但豐富的情感。Haku哈古的木雕藝術與卑南族文化不可分，每一件作品都展現一個卑南族的故事，風格兼具傳統精神與當代思維。

審議委員王昱心於審議會中表示，Haku哈古不惑之年開始木雕創作至今已超過四十年，經歷各種不同時期原住民木雕藝術的發展，創作依然維持一貫風格，並未受到各式潮流影響。Haku哈古獨鍾以祖靈傳說故事、祭儀及生活敘事做為創作題材，不但將祖訓當作自己身為頭目傳人的責任，並以木雕創作讓許多人看到屬於卑南族人的傳統信仰與價值。

文化部表示，未來將依《文化資產保存法》相關規定，協助保存者推動保存維護工作，並與地方政府及部落合作，從制度支持、保存紀錄到師徒制傳習等面向，全面促進卑南族木雕文化的持續發展，使珍貴的原住民族文化資產得以永續傳承。