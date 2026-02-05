卑南溪口出現稀有冠鷿鷈停棲 台東縣府籲勿干擾

（中央社記者盧太城台東縣5日電）台東市卑南溪出海口發現1隻稀有過境水鳥冠鷿鷈停棲，台東縣政府呼籲民眾暫時避免河口活動，降低對珍稀候鳥干擾。

台東縣政府建設處城鄉環境工程科今天發布新聞稿表示，近日有多名鳥友通報，於卑南溪口右岸之河口生態觀測池水域，發現稀有過境水鳥「冠鷿鷈」停棲活動，經掌握相關資訊後，將依循國家級濕地「生態保育優先」之管理原則，啟動柔性勸導與分流管理措施。

同時也呼籲民眾暫時避免於河口生態觀測池下水從事SUP、滑水等水域活動，以降低對珍稀候鳥之干擾。

東縣政府表示，冠鷿鷈在台灣屬稀有冬候鳥，停留時間短暫，對棲地環境與人為干擾極為敏感，鳥友發現之停棲位置，位於鄰近台東大堤觀景台之南側湖區，屬於卑南溪口國家級濕地範圍，這區域不僅是候鳥重要的覓食與休憩棲地，也具有高度生態與保育價值，亟需社會大眾共同守護。

台東縣政府表示，近期河口生態觀測池水域偶有民眾進行SUP、滑水等水上活動，雖屬正當休閒行為，但相關水上活動所產生的動態、聲響及接近距離，可能影響冠鷿鷈正常停棲與覓食，甚至導致提前飛離，不利於候鳥保育。

同時，這水域以生態觀察與保育為主要功能，環境條件亦未必適合從事各類水上運動，基於人身安全與生態保育雙重考量，台東縣政府呼籲民眾於候鳥停留期間配合暫時避開河口生態觀測池水域。

台東縣政府表示，後續也將視冠鷿鷈停留狀況，加強現場宣導說明，並與在地鳥友及相關團體保持聯繫，滾動掌握候鳥動態，適時調整管理與引導措施。也提醒民眾，如欲了解活水湖水域活動相關規定與注意事項，可洽台東縣政府農業處林務科。（編輯：李淑華）1150205