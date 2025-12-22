卑南溪揚塵防制水覆蓋恢復八成 持續修復守護臺東好空氣

▲卑南溪揚塵防制水覆蓋恢復八成。

【互傳媒／記者 黃孝勤／台東 報導】由於今（114）年度接連颱風與強降雨侵襲影響，卑南溪河床遭受強烈沖刷，導致水覆蓋區域嚴重受損，恐引發揚塵風險，為此，臺東縣環境保護局與經濟部水利署第八河川分署展現高效率行動，第一時間即投入搶修與復原作業。截至目前，卑南溪水覆蓋修復率已達八成，有效提升河床保濕度，大幅抑制揚塵發生，並發揮抑制揚塵的重要作用，為縣民與遊客維持穩定更優質的空氣品質。

臺東縣政府表示，面對極端氣候帶來的挑戰，強化城市的環境韌性是施政重點。今年受氣候變遷影響，強降雨多次改變河床型態，加上東北季風增強，揚塵防制工作更顯艱鉅。縣府秉持「快思維、高效率」的治理精神，與第八河川分署合作即時啟動應變機制，調度人力與機具進行復原作業，目前揚塵風險已明顯降低，空氣品質逐步回穩。這不僅是守護臺東「慢經濟」品牌的具體行動，更是落實聯合國永續發展目標SDG13「氣候行動」及SDG17「夥伴關係」的最佳展現。透過中央單位與地方的緊密合作，致力於建構SDG11「永續城市與社區」，確保臺東在氣候變遷下依然守護環境品質。

廣告 廣告

臺東縣環保局指出，針對河床局部裸露區域，環保局已與第八河川分署及地方里長進行實地會勘，掌握河床現況，並滾動調整水覆蓋及引水作業方案。目前復原工作已見顯著成效，修復面積達八成，有效降低揚塵產生的風險。黃權煒局長特別表達肯定第一線施作人員，感謝同仁在烈日、強風及不穩定的天候下，仍堅守崗位，保障民眾呼吸健康努力。未來將持續強化跨機關合作與預防性管理，確保揚塵防制成效不中斷，守護環境與民眾健康。

環保局呼籲，冬季仍是河川揚塵好發期間，居民須隨時注意臺東空氣品質，可上網瀏覽卑南溪空氣品質監測網（http://taitung-pm10.com/）接獲相關訊息，掌握最新揚塵即時資訊，同時可以掌握臺東市、關山鎮地區氣候。