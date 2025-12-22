卑南溪揚塵防制水覆蓋恢復八成，環保局籲居民隨時注意空氣品質。（記者鄭錦晴攝）

記者鄭錦晴／台東報導

台東人的夢魘「風飛沙」，近日在連續下雨，以及卑南溪覆蓋率已達八成下，大幅抑制揚塵發生，民眾說「一天至少要拖地清理六次以上，終於不必這麼累了」；縣府指出，冬季是河川揚塵好發期間，居民仍須隨時注意台東空氣品質。

今年接連颱風與強降雨侵襲影響，卑南溪河床遭受強烈沖刷，導致水覆蓋區域嚴重受損，加上東北季風強勁，引發大量揚塵。民眾家裡滿是沙塵，停在車庫的車子也無一倖免，清理完又來，總是覆蓋一層層的沙塵，有民眾說一天要拖地打掃六次以上，仍清不完，苦不堪言。

廣告 廣告

縣府表示，經與第八河川分署合作即時啟動應變機制，調度人力與機具進行復原作業，目前揚塵風險已明顯降低，並與地方里長進行實地會勘，掌握河床現況，滾動調整水覆蓋及引水作業方案。

目前修復面積達八成，有效降低揚塵產生的風險，未來將持續強化跨機關合作與預防性管理，確保揚塵防制成效不中斷，守護環境與民眾健康。

冬季仍是河川揚塵好發期間，環保局呼籲居民可上網瀏覽卑南溪空氣品質監測網，掌握最新揚塵即時資訊，同時可以掌握台東市、關山鎮地區氣候。