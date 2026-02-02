卑南溪水覆蓋修復率已恢復逾9成 臺東縣府守護春節清新空氣

【記者 朱達志／台東 報導】臺東卑南溪水覆蓋去（114）年接連遭逢多起颱風侵襲，對河川揚塵防制帶來嚴峻挑戰。經臺東縣環境保護局持續投入修復作業，目前臺東大橋以下的卑南溪水覆蓋修復率已恢復逾9成，河床裸露地保濕度明顯提升。依據監測數據顯示，在風速達每秒4.5公尺以上的情境下，發生揚塵且 PM₁₀濃度達到對敏感族群不健康等級的機率已降低超過9成。臺東縣政府表示，透過高效修復成效，將為春節期間返鄉民眾及來訪遊客，守住清新穩定的空氣品質。

臺東縣政府表示，優質的環境品質是臺東發展「慢經濟」的核心競爭力，守護好空氣更是實踐永續生活的承諾。去年受極端氣候影響，水覆蓋數度遭豪雨沖毀，環保局負責修復範圍自臺東大橋至卑南溪出海口，總面積約191公頃，相當於17座臺東活水湖的水域面積 。這項艱鉅的復原工程積極落實聯合國永續發展目標SDG11永續城市與社區及SDG13氣候行動，展現臺東縣在氣候變遷下，守護環境品質的「快思維」與「高效率」。

臺東縣環保局指出，為確保春節長假期間空氣品質維持穩定，已於農曆年前完成整備作業，並持續優化水覆蓋配置 。春節期間，第一線工作人員仍將堅守崗位，密切掌握氣象變化與河床情形，隨時待命進行必要修復，確保揚塵防制作業不中斷 。因應進入枯水期，環境保護局也同步調整策略，於部分區域設置「橫向土堤」以縮小積水範圍，並依溪流水量動態調整蓄水配置，有效降低裸露地揚塵風險，讓清新空氣成為最美好的新年陪伴。

環保局提醒，目前仍屬河川揚塵好發季，民眾可隨時關注卑南溪空氣品質監測網（http://taitung-pm10.com/），掌握最新即時資訊，並留意臺東市、關山鎮等地區氣象變化，提前做好防護準備。（照片記者朱達志翻攝）