卑南溪水覆蓋區修復率達8成 台東縣府攜手水利署大幅抑制揚塵 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／台東報導

由於接連颱風與強降雨侵襲影響，台東縣卑南溪河床遭受強烈沖刷，導致水覆蓋區域嚴重受損。為此，台東縣政府今（22）日表示，環境保護局與經濟部水利署第八河川分署展現高效率行動，第一時間即投入搶修與復原作業，抑制揚塵風險。縣府指出，截至目前，卑南溪水覆蓋修復率已達8成，有效提升河床保濕度，大幅抑制揚塵發生，並發揮抑制揚塵的重要作用，為縣民與遊客維持穩定更優質的空氣品質。

廣告 廣告

「目前揚塵風險已明顯降低，空氣品質逐步回穩。」台東縣府表示，面對極端氣候帶來的挑戰，強化城市的環境韌性是施政重點，今年受氣候變遷影響，強降雨多次改變河床型態，加上東北季風增強，揚塵防制工作更顯艱鉅。縣府與第八河川分署合作即時啟動應變機制，調度人力與機具進行復原作業。

「目前復原工作已見顯著成效，修復面積達8成，有效降低揚塵產生的風險。」台東環保局指出，針對河床局部裸露區域，環保局已與第八河川分署及地方里長進行實地會勘，掌握河床現況，並滾動調整水覆蓋及引水作業方案。

台東環保局長黃權煒特別表達肯定第一線施作人員，感謝同仁在烈日、強風及不穩定的天候下，仍堅守崗位，保障民眾呼吸健康努力，未來將持續強化跨機關合作與預防性管理，確保揚塵防制成效不中斷，守護環境與民眾健康。他也呼籲冬季仍是河川揚塵好發期間，居民須隨時注意台東空氣品質。

照片來源：台東縣府

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

羅東轉運站不便民 黃琤婷提6建議籲宜蘭縣府速改善

余家昶北車阻犯嫌捨命犧牲 友人發文悼念「值得入忠烈祠」

【文章轉載請註明出處】