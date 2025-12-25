卑南規模6.1地震 摔破骨灰罈幸未混雜

台東縣卑南鄉昨天下午發生規模6.1的有感地震，位在震央區的朝安堂納骨塔受到影響，五樓共有8個骨灰罈、因劇烈晃動掉落破裂，所幸沒有出現大面積倒落情形，骨灰也未混雜。卑南鄉公所已著手整理受影響名冊，並主動通知相關家屬，今天來處理後續安置與善後事宜。

「唉 我們真是頭痛。」

管理員嘆了一口氣，因為這些原本放在塔位中的骨灰甕，被震落掉在地上，整個碎裂。「這3個 (天花板都沒有了)。」

卑南鄉公所殯葬所長｜吳澲宏：「目前知道的情形是，5樓有8個骨灰甕掉落下來，有損毀的情形，掉下來的 都是個別的骨灰甕，沒有混在一起的情況。」

沒有混雜在一起是萬幸，卑南鄉公所今天聯絡家屬善後，未來也會加固處理，避免同樣情形再度發生。

