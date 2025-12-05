卑南遺址公園推出有趣體驗行程 歡迎親子遺址漫步

國立臺灣史前文化博物館遺址發展組組長高筱慧表示，「遺址漫步」的行程，民眾可以體驗製做樹皮手機袋。

為了讓民眾對史前人類和文化有更多的認識，國立臺灣史前文化博物館卑南遺址公園推出深度的客製化導覽，以及體驗行程，將古今元素結合，參加民眾除了可以拿著仿製的石棒來做手機皮袋之外，還能進行玉器工藝DIY，而且兩人即可成行，非常適合親子或10人以下的小團體參加。

國立臺灣史前文化博物館遺址發展組組長高筱慧表示，為了讓民眾到卑南遺址公園不只是走馬看花，匆匆忙忙隨意逛逛就離開，而是可以從從容容，經由一些深度的導覽或者是體驗單元，讓大家對生硬的史前文化，有全新的認識，因此，卑南遺址公園設計了「遺址漫步」的行程，很適合家庭、親子或小團體報名，而且只要2人，就會安排專人為民眾導覽及提供DＩＹ體驗。

高組長指出，除了提供深入導覽解說之外，也會帶著家長和小朋友進行地表觀察，近距離看看卑南遺址公園裡面，真正的遺址出土的地方，以及史前人生活留下的痕跡。在地表踏查的單元以外，還會讓參加民眾「觸摸文物」，遺址公園會準備一些仿製的石槽和石棒，讓民眾親手摸摸看史前人使用的文物是什麼感覺。

除此，還有兩項很特別的DＩＹ體驗，其中一項是利用園區裡的構樹做為材料，透過石棒敲打構樹，把樹皮敲下來，樹皮延展之後，做成有個人風格的手機皮袋、鑰匙圈。另外一項是很少人有機會體驗的玉器工藝DＩＹ。

高組長強調，「遺址漫步」的行程，可以依照參加者的需求而設計，如果對生態比較有興趣，工作人員會針對園區內的生態進行內容變更，或者對原住民文化比較有興趣的話，也可以針對相關內容加以調整，有意參加者可逕洽卑南遺址公園：089-233466#209。