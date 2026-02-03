卑南遺址30年！首度由普悠瑪部落營運 咖啡廳進駐飄香

國立台灣史前文化博物館卑南遺址公園咖啡廳「普式生活空間」3日開幕。（蔡旻妤攝）

國立台灣史前文化博物館卑南遺址公園邁入30年，今（3）日迎來歷史性的里程碑，園區咖啡廳「普式生活空間」正式開幕，這也是史前館首度將營運權交由在地普悠瑪部落族人。負責人然木柔率領「大肚娃工作室」進駐，不僅提供餐飲，更計畫彙整多年田野調查資料，將土地故事與族群文化深度融入經營，邀請大眾走進這片空間，在咖啡香中感受最純粹的「普式生活」。

今日開幕儀式深具文化意涵，由耆老們祝福吟唱揭幕，現場並透過「5年＋5年＋5年」的階段回顧，分享團隊在土地上深耕的歷程。活動最後以族語「mekana ta!（一起吃飯）」展現部落熱情，讓賓客在共食氛圍中連結在地情感。然木柔表示，未來將持續開發具部落特色的文化產品，讓咖啡廳成為連結過去與未來的橋樑，深化遊客對這塊土地故事的了解。

史前館卑南遺址公園主任高筱慧表示，這象徵園區與部落生活脈絡的深度對話，讓遺址不再只是冷冰冰的歷史考古，而是活生生的生活傳承。她提到，這片園區土地原本就是族人長輩耕作的地方，與部落有長達30年的生活脈絡。如今看到許多年邁的「MuMu」們主動騎著摩托車上山協助種花、整理環境，讓空間重新找回昔日生活園區的溫暖氣息，令人深刻感受到族人與土地的血脈相連。

