卑南鄉太平釋迦竊案頻傳 農民怒：一天被偷3次
台東卑南鄉太平村近十天來釋迦竊案頻傳，農民氣憤表示竊賊「沒良心、太可惡」。因地勢開闊、住家稀少且缺乏監視器，成為竊賊長年下手熱區。有農民一天遭偷3次，損失逾上千台斤，直呼「辛苦全被偷光」。
受害農民指出，今年受樺加沙颱風重創，好不容易恢復部分產量，卻又接連遭竊，讓人身心俱疲，「報警只是做筆錄，抓不到人也賠不回損失」。
太平村多數釋迦園位於山腳與田區間，夜間照明不足，竊賊多趁深夜或清晨下手，專挑成熟待採果園偷摘。據了解，農民向地方民代反映後，警方回覆僅接獲一件報案，但實際上短期內已有十起左右案件，顯示報案意願低落，治安統計與實情不符。
警方表示，已加派巡邏警力，並將協調縣府於主要出入口增設監視器，呼籲農民主動裝設簡易錄影設備或紅外線感應警報器，提高防盜效能。
看更多 CTWANT 文章
王子、粿粿「疑裸擁照」瘋傳！名嘴公開比對衛浴設備 徵信社：不要煽風點火
日本熊害頻傳！他質疑「台灣為何沒有」：台灣的熊比較乖？
普發1萬還不還債？蔡阿嘎怒喊「你全家都有錢」 GPT一句話讓他死心
其他人也在看
千萬名錶驚魂…百達翡麗515萬金鷹遭搶！高雄漢來交易變電擊強盜案
高雄漢來大飯店10月5日晚間發生強盜案，一對在北部松江區經營二手名錶店的夫妻檔，帶著5支要價千萬的百達翡麗名錶南下交易時，遭2男1女歹徒持電擊棒搶奪，幸店家男負責人及時反擊，三人最終逃逸。警方追查後查出29歲查姓男子疑為幕後主謀，經建請羈押，獲交保候傳。太報 ・ 1 天前
台東卑南釋迦園被偷怕了 果農擬組巡守隊自力抓賊
台東縣卑南鄉太平村一帶的釋迦果園，傳出10天被偷了10起，由於當地少人居住也乏人關心，重要路口未架設監視器，農民因低破案率乾脆也不報案，以往各出奇招防賊，但多未能建功，如今已打算籌組巡守隊，自己抓賊。太平村一帶釋迦園被偷竊程度誇張，有農民中午回家休息、果園被偷，晚上回家休息再被偷一次。樺加沙颱風後，自由時報 ・ 11 小時前
美濃小番茄新品種抗病毒 有望迎來豐收之年
美濃是南台灣主要小番茄產區，但近2年接連遭銀葉粉蝨及病毒性萎凋病重創，每分地產量驟降至原本3成以下，產業損失高達上億元，不少農民被迫改種其他作物，甚至考慮退出市場。農業部農業試驗所鳳山熱帶園藝試驗分所蔬菜系主任王三太表示，連年病害重創美濃番茄產業，削弱農民...CTWANT ・ 1 天前
捷克新眾議長上任首日 取下眾議院烏克蘭國旗遭批評
（中央社記者劉郁葶布拉格6日專電）捷克「自由及直接民主黨」領袖岡村富夫5日當選新任捷克眾議長，今日便下令將眾議院大樓的烏克蘭國旗取下，引發媒體關注與各界批評。前眾議長艾達莫娃直言，取下烏克蘭國旗是可恥的行為，違背捷克的核心價值。中央社 ・ 1 天前
疑遭跨境施壓、工作人員家人遭騷擾 中國獨立電影節取消
原先預計8日於紐約舉辦的中國獨立電影節疑遭北京當局跨境打壓，導致電影節在開幕前兩天宣布取消。策展主辦人朱日坤在聲明中表示...世界日報World Journal ・ 14 小時前
加薩衛生部：以哈戰爭迄今逾6萬9000名巴勒斯坦人喪生
（中央社加薩汗尤尼斯8日綜合外電報導）巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）轄下的加薩衛生當局今天表示，以色列與哈瑪斯戰爭爆發至今，已有超過6萬9000名巴勒斯坦人喪生。中央社 ・ 7 小時前
繼續寫下去！90歲黃春明筆耕不輟 新書《山爺》發表
高齡90歲的作家黃春明筆耕不輟，今天（11/8）在台北博客來書店舉辦最新小說集《山爺》新書發表會，黃春明說，人從年輕開始一直學某項技術，中年沒有放棄，老年就會繼續下去，自己會繼續寫下去，帶給大家更多故事。太報 ・ 7 小時前
歐客佬啡嚐回饋檔 現金放大術再加碼多重抽獎活動
【記者 廖美雅／台中 報導】台灣知名精品咖啡品牌「歐客佬精品咖啡」連續四年奪得臺中市十大伴手禮「金口碑獎」，穩台灣好報 ・ 8 小時前
無法退費！宇宙彌勒皇教前信徒暴怒 曝：陳金龍詛咒名單越來越長
社會中心／綜合報導詭異的宗教"宇宙彌勒皇教"，因為秘密詛咒群組曝光，被內政部給盯上！今天（週六）有教徒出面控訴，夫妻想退教，同樣遭教主陳金龍威脅詛咒！甚至連放在寺院內的祖先牌位都請不出來，也無法退費！即使氣憤理論也沒用，甚至還曝光陳金龍的詛咒名單，說名單越來越長，跟"後宮佳麗"一樣。民視 ・ 10 小時前
東超》領航猿敗給馬尼拉電氣無緣3連勝 卡總怒批對手不合規定取得優勢
桃園璞園領航猿今在以76：85敗給馬尼拉電氣，無緣3連勝，吞下本屆東亞超級聯賽首場敗戰，雖然球隊比對手多了12次失誤，但賽後總教練卡米諾斯賽後卻直指馬尼拉電器運用了不合規定的陣容取得了比賽優勢。領航猿上週在主場擊敗馬尼拉電氣，拉出2連勝，但昨前往菲律賓踢館沒能乘勝追擊，因找不到投籃準星，最多曾落後達自由時報 ・ 5 小時前
女神偷「30秒從容摸走包包」！整桌用餐者無人察覺 行竊畫面曝光
根據多家阿根廷媒體的綜合報導，事發地點位於布宜諾斯艾利斯市區聖特爾莫（San Telmo）的一間知名餐廳。受害女子當時與約七至八位家人同桌用餐，將手提包隨手掛在座椅背後，當時氣氛熱絡，現場座無虛席，沒人注意到鄰桌的陌生女子。從餐廳內部監視器拍下的畫面可見，一名女子...CTWANT ・ 18 小時前
堆積如山 烏樹林暫置場拚明年5月清空
丹娜絲颱風重創台南，全市超過5萬戶房屋受損，衍生大量廢棄物均堆放烏樹林暫置場，預計年底才封閉，目前進場量已逾23萬噸，約是無風災年的3倍垃圾量。環保局評估，包括篩分、去化、清運等至少逾7億元經費，現已啟動篩分處理工程發包作業。待完成篩分，後續就能盡快去化，目標明年5月底前完成清運。中時新聞網 ・ 1 天前
家裡也能養？哈爾濱女子「遛企鵝」登熱搜 專家示警：恐害動物命危
根據《潮新聞》報導，從曝光畫面可見，女子身穿羽絨服，手持牽繩帶著一隻黑白相間、大小約似成年貓的企鵝，在社區內悠閒行走。多位目擊者表示，企鵝步態緩慢，吸引不少住戶圍觀拍照。對此，小區物業與社區管理人員證實，該名女子並非當地住戶，現場也未能出示企鵝合法飼養證...CTWANT ・ 6 小時前
香港小學允許簡體字作答！梁振英怒批6字
[NOWnews今日新聞]香港日前有小學公告允許學生在校內考試使用簡體字作答，主因是為中國來港的插班生提供友善評核環境，引發家長反彈。香港前特首梁振英也直言，香港回歸前就討論過保留繁體字，批評校方做法...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前
快訊／千萬信託獨漏他名字！三重男怒砍死胞姊 裁定收押禁見
快訊／千萬信託獨漏他名字！三重男怒砍死胞姊 裁定收押禁見EBC東森新聞 ・ 14 小時前
台東釋迦園防賊大作戰 農民卻怒噴：抓到有什麼用？
台東釋迦遭樺加沙颱風重創，產量銳減，只剩1成，價格水漲船高，引起竊賊覬覦，卑南鄉太平村一帶果園接連遭竊，已超過10農戶受，損失上千斤。農民說，被偷到習慣，也被偷到怕，大家不是沒想過辦法，許多方法還頗有創意，「但是放山豬夾最後沒夾到小偷或山豬，而是農民腿上帶著夾子送醫」，期盼自組巡守隊能發揮作用。自由時報 ・ 10 小時前
網球》轟出一發得分率92%！ 達克沃思完美發球直落二勝香港一哥晉三太子盃決賽
臺灣華國三太子國際男子網球挑戰賽單打4強另一場激戰，頭號種子、世界第113澳洲球員達克沃思(James Duckworth)對上第4種子、世界第152的香港一哥黃澤林，達克沃思一發得分率高達92%下，發球局完全沒受到威脅下，靠著兩盤各1次破發下，只花63分鐘就以6比3、6比4拿下勝利晉決賽，明將與日本西岡良仁爭冠！達克沃思繼去年之後第二度闖進三太子盃4強，但最後以1比2輸給之後封王的澳洲球員沃爾頓(Adam Walton)，但達克沃思個人曾經在2022年1月達到個人新高的世界第46；而22歲的黃澤林則是近兩年崛起的新星，這位來自納達爾網球學院的香港一哥才剛在今年美網創下首位闖進大滿貫單打32強的香港新猷。達克沃恩與黃澤林並不陌生，兩人曾經在2023年兩度交手，兩次都是達克沃思以直落兩盤獲勝，但這也是雙方兩年來再度交手。但第一盤時，達克沃思的發球局以超過九成的一發得分率，讓黃澤林苦於拿不到破發點下，達克沃思在第4局掌握了唯一1個破發點後完成關鍵破發下，順利先以6比3拿下首局領先。第二盤，達克沃思的一發得分率依舊保持高效，在自己發球局都沒受到威脅下，在第7局拿到唯一1個破發點時，再度精準的麗台運動報 ・ 10 小時前
台中女狂捏好市多奇異果 勸不聽也沒買挨轟
台中女狂捏好市多奇異果 勸不聽也沒買挨轟EBC東森新聞 ・ 8 小時前
臺東吹起復古風！慢村生活節帶你重返舊時光
【記者張嘉誠／綜合報導】 隨著台東縣長饒慶鈴與立法委員陳瑩等貴賓共同撕下象徵時光啟程的「復古票根」，「2025 […]民眾日報 ・ 7 小時前
台北市新聞記者俱樂部頒發會員子女獎學金
台北市新聞記者俱樂部一一三學年度會員子女獎學金頒獎典禮，於昨（八）日在台大校友會館舉行，由主任委員董益慶主持，計有中國廣播公司會員子女黃亭叡等廿人得獎。董主委在致詞時表示，今年選拔的標準非常高，除操行成績必須甲等以外，學業成績也必須達八十五分以上，殊為不易；因此得獎的同學，可謂都是各年級的佼佼者，值得予以表揚。董主委並勉勵得獎同學要立志向學，將來造福國家社會；他同時對於國泰金控、財團法人世界基金會、台北市報業公會以及台北市民生獅子會的熱心贊助，表示感謝。他說，由於有這些善心人士的關懷與贊助，這項優良的制度才能延續，優秀的學生才能獲得獎勵。他表示，這項由前主委袁希光所擘劃的優良制度，該會未來將繼續推動，並發揚光大。董主委指出，台北市新聞記者俱樂部是由國內四大新聞團體，包括報 ...台灣新生報 ・ 7 小時前