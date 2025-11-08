卑南鄉太平釋迦竊案頻傳 農民怒：一天被偷3次

臺灣華國三太子國際男子網球挑戰賽單打4強另一場激戰，頭號種子、世界第113澳洲球員達克沃思(James Duckworth)對上第4種子、世界第152的香港一哥黃澤林，達克沃思一發得分率高達92%下，發球局完全沒受到威脅下，靠著兩盤各1次破發下，只花63分鐘就以6比3、6比4拿下勝利晉決賽，明將與日本西岡良仁爭冠！達克沃思繼去年之後第二度闖進三太子盃4強，但最後以1比2輸給之後封王的澳洲球員沃爾頓(Adam Walton)，但達克沃思個人曾經在2022年1月達到個人新高的世界第46；而22歲的黃澤林則是近兩年崛起的新星，這位來自納達爾網球學院的香港一哥才剛在今年美網創下首位闖進大滿貫單打32強的香港新猷。達克沃恩與黃澤林並不陌生，兩人曾經在2023年兩度交手，兩次都是達克沃思以直落兩盤獲勝，但這也是雙方兩年來再度交手。但第一盤時，達克沃思的發球局以超過九成的一發得分率，讓黃澤林苦於拿不到破發點下，達克沃思在第4局掌握了唯一1個破發點後完成關鍵破發下，順利先以6比3拿下首局領先。第二盤，達克沃思的一發得分率依舊保持高效，在自己發球局都沒受到威脅下，在第7局拿到唯一1個破發點時，再度精準的

麗台運動報 ・ 10 小時前