卑南6.1地震！台鐵關山-金崙跳電 岩灣監獄外牆崩落

台東縣 / 綜合報導

今(24)日晚間台東發生芮氏規模6.1地震，各地傳出災情，除了台東柳州街發生火警，台鐵也因為變電站跳電影響，關山經台東到金崙間列車暫時停駛，採用公路接駁。岩灣監獄外牆因此損壞，獄方表示，還好沒有人員受傷。

一陣天搖地動，從監視器畫面可以看到，車子被地震震到，尾燈不斷閃爍，24日晚間台東發生，芮氏規模6.1地震，民眾十分有感，各種監視器畫面，記錄驚險瞬間，飲料店在地震那一刻，店員倉皇逃出，飲料整桶打翻在地上，留下滿目瘡痍，另外還有父母第一時間，抱起孩子，一家四口一起，等待危機過去，民眾說：「還有人嗎，有嗎，還有電欸。」

廣告 廣告

台東各地在地震過後，陸續傳出災情，柳州街疑似發生電線走火，相關單位趕緊到場協助，另外台鐵也因為跳電，造成關山經台東到金崙間列車停駛，車站出現等候的人潮，台鐵也趕緊採取，公路接駁的措施。

台鐵台東站長賴彥宇說：「目前往南的話，台東到金崙就是，目前持續辦理接駁，北上目前陸續在恢復，花蓮台東，這一段路線已經，目前已經有車子可以，正常運行。」而台東岩灣監獄外牆，也因地震受到損壞，獄方回應，經第一時間全面盤點，沒有任何收容人逃獄或受傷情事，請家屬與社會大眾不用擔心。

原始連結







更多華視新聞報導

國家級警報響！ 台東卑南規模6.1地震 最大震度5弱

國家警報大響 台東卑南6.1極淺層地震全台有感

南迴鐵路大武至瀧溪站搶修完畢 恢復行駛

