卑南6.1強震 台鐵東部幹線「關山-金崙」停駛

氣象署表示，今（24）日17時47分5.6秒，臺灣東南部發生有感地震。震央位於臺東縣卑南鄉，地震位置在北緯22.85度、東經121.15度，距離臺東縣政府北方約10.1公里，地震深度為11.9公里，芮氏規模6.1。受地震影響，台鐵台東變電站電力自動跳脫，從今晚間6時起，台鐵東部幹線「關山=台東=金崙」路線不通，目前停駛。改採公路接駁，據了解，約有300名旅客受影響滯留，預估影響時間超過2小時。





氣象署指出，根據氣象署發布的各地最大震度資料，臺東縣卑南地區測得最大震度5弱，臺東縣臺東市、花蓮縣秀林、屏東縣三地門等地震度達4級；高雄市、嘉義縣、雲林縣、臺南市及南投縣部分地區震度為3級。中部及北部多數縣市亦有感，震度多為1至2級。



台鐵公司表示，受地震影響，變電站啟動安全防護機制自動跳電，另該影響路段，列車依SOP停駛，待路線確認始恢復正常行車，估計影響時間恐超過2小時。台鐵透露，約有300旅客受影響滯留，即起辦理公路接駁，台鐵緊急成立一級緊急應變小組。



另外，台鐵台東站第2月臺1車處天花板水泥塊有掉落情形，目前其他各站均無災損情形。





