卑南tu'tu'木雕列重要傳統工藝 Haku哈古認證保存者

（中央社記者邱祖胤台北18日電）文化部昨天召開「原住民族文化資產重要傳統工藝審議會」，出席委員全數同意登錄「卑南族tu'tu'木雕」為重要傳統工藝，並認定Haku哈古（陳文生）為保存者，成為人間國寶。

根據文化部發布新聞稿，「卑南族tu'tu'木雕」呈現卑南族人豐富的歷史記憶與藝術美學，在部落社會儀式、生活器物與文化傳承中均擁有不可替代的重要地位，獲登錄後將有助提升能見度，並強化「建和部落（Kasavakan）」傳統工藝後續技藝保存工作。

新聞稿指出，Haku哈古1943年生於台東建和部落，為第69代頭目，42歲開始進行木雕創作，題材透露卑南族階層人物與部落文化轉變，相較於早期排灣族的淺浮雕作品，Haku哈古的立體雕刻更具現代性特徵，且加入更多個人純樸但豐富的情感。

審議委員王昱心於審議會中表示，Haku哈古不惑之年開始木雕創作，至今已超過40年，獨鍾以祖靈傳說故事、祭儀及生活敘事作為創作素材，成為使用雕刻刀與木頭述說故事的雕刻家；不但將祖訓當作自己身為頭目傳人的責任，並試圖用木雕讓許多人看到屬於卑南族人的傳統信仰與價值。

文化部表示，未來將依「文化資產保存法」相關規定，協助保存者推動保存維護工作，並與地方政府及部落合作，從制度支持、保存紀錄到師徒制傳習等面向，全面促進卑南族木雕文化持續發展，使珍貴的原住民族文化資產得以永續傳承。（編輯：張雅淨）1141218