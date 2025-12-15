卓不副署財劃法 綠委：拒簽國家自殺同意書

▲卓榮泰秀出不副署《財劃法》修法的加註意見。（圖／翻攝自卓榮泰臉書）

[NOWnews今日新聞] 行政院長卓榮泰今（15）日宣布不副署《財劃法》，強調必須以這種方式捍衛民主憲政以及國家的發展，並說明不副署理由包括，行政院有責任捍衛憲法權力分立原則；行政院有責任堅守國民主權、民主原則，依法行政；行政院有責任確保國家發展及財政穩健，強調過去已窮盡憲政救濟的各種可能，「如今只剩下『不副署』這一途徑」。對此立委沈伯洋也附和大讚，「拒絕簽署國家自殺同意書」。

沈伯洋表示，試想一個極端狀況，假如藍白修法要廢掉特定部會，讓行政院直接失去功能，立法過程逕付二讀、3分鐘通過，試問這個法案要不要生效？

沈伯洋說，這類斷國家手腳的修法，這類不在立法院討論的修法，正在不斷發生，讓憲法法庭癱瘓、違法讓財政無法運作、立委貪污就地合法，更不要說讓台灣門戶洞開。

沈伯洋批評，藍白修法沒有實質討論，利用席次多數要讓台灣「就地死亡」，面對這張死亡同意書，「我們無法視而不見，更不可能簽字，拒絕成為共犯」。

