卓不執行《財劃法》挨轟 綠黨團嗆在野：請提倒閣、解散國會

行政院提《財政收支劃分法》覆議案遭立法院否決，行政院長卓榮泰於5日強硬表示，「行政院沒有必須執行的壓力」，恐掀憲政風暴；對此民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱表示，如果藍白國會多數認為行政院團隊、閣揆不適任，請依《憲法》提出不信任案倒閣、解散國會。

鍾佳濱直言，憲政危機出在現在的國會多數，藍白口口聲聲指責行政院團隊、閣揆卓榮泰不適任，說他覆議8次失敗還不下台，但如果按照《憲法增修條文》的機制，現在能叫行政院長下台的，就是國會多數發動不信任投票。

他指出，《憲法》機制寫得明明白白，如果覆議不成，那行政院又不能接受，國會就可以發動不信任案，倒閣的同時解散國會，但在野又不想要解散國會，因此他們不發動不信任投票，如果國會多數對行政院不能接受，那就請發動不信任投票。

鍾佳濱強調，尊重各種學者專家的看法、意見，但是讀得懂《憲法》、看得懂《憲法增修條文》、理解中華民國憲政機制的人，就是一句話：「國會多數不接受行政院，那麼就請發動不信任投票」。

