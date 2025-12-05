卓內閣八連敗！藍白聯手否決《財劃法》再修版覆議

立法院表決財劃法覆議案。廖瑞祥攝



立法院11月14日三讀通過《財政收支劃分法》修正案，行政院以六大窒礙難行理由，提出覆議。立法院今（12/5）召開全院委員會審查，藍白未邀請行政院長卓榮泰報告，在各黨一名代表說明後，隨即改開院會進行覆議案投票，最終在藍白人數優勢下，第八次否決卓內閣提出的覆議案。

行政院長卓榮泰11月27日親上火線說明《財劃法》六大問題，以及政院為何認為窒礙難行的三理由，提出覆議。依照《立法院組織法》規定，立院須在15日內作出決議。

立法院長韓國瑜昨召集朝野協商，藍白堅持不邀請卓榮泰報告，並於今日開全院委員會審查覆議案，並進行投票。

在藍白人數優勢下，最後以59票反對覆議案，50票贊成覆議案，立法院第八次否決政院提出的覆議案，維持原決議。

行政院昨表示，提出覆議案是拉出時間、空間，希望立院能審議政院版《財劃法》修法草案，若覆議未果，將採取合憲的救濟手段。

