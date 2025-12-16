卓內閣白挨罵了？ 《Politico》：台灣關稅全球最低

政治媒體Politico報導，美國總統川普4月喊全球加關稅，但八個月過去後，美國半數進口商品仍避開關稅，台灣又比日本、韓國低。（攝影／鄭國強）

政治新聞媒體《Politico》報導，在美國總統川普今年4月全球加關稅後8個月，統計結果和外界預期截然不同，提供的數據，美國從台灣進口的商品僅23％受制於對等關稅，是美國大型貿易夥伴比率最低的一個。

《Politico》還指出，日本（26％）和南韓（28％）被美國課徵對等關稅的商品比率也低於三成，歐盟和英國分別為36％與32％。相較之下，加拿大（62％）、越南（57％）、印度（54％）和中國大陸（52％）比率都高於五成。

台灣大部分產品豁免，美課關稅全球最低

為了消弭美國嚴重的貿易逆差，美國總統川普4月初援引國際緊急經濟權力法（IEEPA）宣布「解放日」（Liberation Day）的行政命令：美國將對所有進口商品徵收至少10％ 的「普遍關稅」，這項對全球所有國家無差別增加關稅，而貿易逆差排名越前面的國家增加越多，當時股市大跌千點以上。

在川普白宮記者會上，手拿的牌子中各國關稅排名，台灣竟然排在第四名，將被課32％，只比中國少了2％，而越南將遭到46％關稅的對待，日本、韓國都比台灣低，卓榮泰內閣幾乎焦頭爛額，遭到各界抨擊。

卓內閣仍無法鬆懈，232條款談判成為關鍵

《Politico》提供的數據指出，台灣出口到美國的商品僅23％受制於對等關稅，是美國大型貿易夥伴比率最低的一個；而且出口裡面42％是美國政府主動提供豁免，剩餘35％適用於美國貿易擴張法第232條，不疊加計算，因此不受對等關稅影響。

但文章中也提到一個關鍵，主要是美國尚未根據第232調查結果對台灣半導體開徵關稅，也就是說，卓內閣正在跟美國政府談的，就是232條款的適用，台積電去美國投資多少？台灣對中國科技發展支持多少？台灣接受了多少中國來洗產地商品？台灣多少電子廠幫助中國發展先進半導體技術？都可能是談判的重點。

原來關稅沒有全面實施，聯準會才有空間降息

實際上，《Politico》指出，美國全年進口中至少有1.7兆美元逃過對等關稅，原因是這些進口免稅或受制於其他關稅，被課徵對等關稅的進口額約1.6兆美元。豁免成千上萬種商品，和實際上川普聲稱要縮小對美國貿易逆差、以及促使國外企業到美國生產的成果目標有蠻大的落差。

意思是，目前川普政府尚未達到「以關稅消弭貿易逆差」的目的。然而，這可能也替美國的通貨膨脹踩了一大步的煞車，因為進口的物價沒有上漲，國內的通膨就沒有加速惡化，產生的結果是，美國聯準會可以降息，這一點也回答了許多經濟學家過去半年想不透的問題。

