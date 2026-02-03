卓冠廷嗆爆李貞秀 要吵架麻煩搞清楚對象干我們台灣屁事？

記者李鴻典／台北報導

中配李貞秀今（3）日宣誓就任民眾黨不分區立委。對於內政部函請她依國籍法規定辦理放棄中國國籍，李貞秀表示，她回出生地申請放棄國籍，但不被受理。她絕對效忠中華民國，因為她是對著中華民國憲法宣誓的立法委員，唯一效忠中華民國。民進黨新北市議員卓冠廷開嗆，要吵架麻煩搞清楚對象，一直秀放棄國籍不被受理的證明，真覺得干我們台灣屁事？

民眾黨立委李貞秀說明國籍問題（圖／翻攝畫面）

李貞秀表示，賴政府未比照兩岸人民關係條例，要求陸配適用國籍法，為此她特地飛回出生地、中國湖南省衡陽市衡南縣，到當地公安局申請放棄國籍，但不被受理；她也到市級公安局申請，同樣不被受理。如同陸委會所言，沒有陸配因為台灣身分，成功放棄中華人民共和國國籍。

卓冠廷說，貴國不讓你放棄國籍，請去找貴國理論，你來找台灣政府吵架幹嘛？「你去便利商店買午餐，你自己沒帶錢，還跟店員哭你們為什麼不賣我，是有人會理你是不是？」

卓冠廷也說，李貞秀一再強調「出生至今沒拿過中國護照」，試圖證明自己與中國無關。但根據中國統計，2018年，中國持有護照的人僅佔全國人口13%。中國8成以上的人都沒有護照，李貞秀你是在證明給鬼看喔？

對於李貞秀表示，昨天辦公室收到內政部的公文，還隨附一份簡體字的公文，她酸諷不知道什麼時候中華民國的內政部開始幫對岸跑公文。她會轉交對岸公安局不受理她申請放棄國籍的文件給內政部，請內政部去試試看。事實證明，非綠營民代所稱，「只要花30秒就可以完成放棄國籍」。醫師Carro Tsai反批，奇怪了，內政部的官員又沒有中國人，放棄個屁啊！

