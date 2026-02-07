即時中心／廖予瑄報導

民眾黨新北市長參選人黃國昌昨（6）日提出首波都更政見發表，沒想到卻遭民進黨新北市議員卓冠廷轟「空包彈」、「換名加蔥」。因此今（7）日黃也反問他，「對於新北現在都更的速度滿意嗎？」卓則開嗆，「我對新北市的都更速度不滿意，但我更不滿意你拿現在就在做的政策假裝自己的政見唬弄新北市民」，他怒批，黃國昌在擔任立委時不處理核心問題，現在想選新北市長卻又不碰，僅僅是將正在進行的政策「加蔥」而已，就變成新的政見，「選舉可以認真一點，好嗎？」

對於卓冠廷批評黃國昌昨日所提出的「都更3新箭」政見，黃今日受訪時表示，民眾黨有看到民眾的痛苦，並且在意新北市所需要改變的現況；而民進黨議員只急著噴政治口水，看不到市民真正需要，「卓冠廷只要回答一件事：對於新北市現在都更的速度、處理，他滿意嗎？如果他都覺得很滿意的話，那他顯然才是真正離新北市民的距離非常的遙遠。」

對此，卓冠廷稍早也在臉書及社群平台Threads發文開嗆，「黃國昌被發現都更政見是空包彈、加蔥當新政見，就開始轉移焦點。」

卓冠廷直指，雖然黃國昌問他，「對於新北現在都更的速度滿意嗎？」但卻放棄了捍衛自己的都更政見。「我對新北市的都更速度不滿意，但我更不滿意你拿現在就在做的政策假裝自己的政見唬弄新北市民」，卓強調，黃的新政見只是在現有的政策上「加蔥」，簡直就是在羞辱新北市民，「選舉可以認真一點好嗎？」

「核心的問題就是2個：『整合』跟『容積』，你如果真的到過第一線，你就會知道這才是都更進度的核心問題，這是市民最多『不滿意』的來源」，接著，卓冠廷再批，新北市有待處理的問題，絕不像黃國昌只想談「已經100%同意」的，「這些核心問題，還只涵蓋整合而已」，他說，如建築意見協調、都更成本、貸款利息等問題，還需要中央跟地方要攜手。

最後，卓冠廷也直指，黃國昌在擔任立委時不處理這些核心問題，現在當候選人所提出的政見卻又不碰，「請問你真的滿意你的都更政見嗎？認真一點，好嗎？」。

原文出處：快新聞／卓冠廷提新北2核心問題 重砲反擊黃國昌「加蔥」政策：唬弄市民！

