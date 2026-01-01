卓冠廷爭取連任新北市議員！投入黨內初選 喊話鄉親：2月底電話民調唯一支持
[FTNN新聞網]政治中心／綜合報導
2026年底將迎來九合一選舉，除了縣市長選情備受關注外，各地議員席次競逐也提前升溫。面對有限席次，即使是現任議員也得提早布局，曾任民進黨發言人、長期活躍於政論節目的民進黨新北市議員卓冠廷今（1）日正式宣布投入黨內初選，爭取連任，期盼繼續服務土城、樹林、三峽、鶯歌的居民。
卓冠廷新年透過臉書等社群平向支持者報告，爭取連任新北市議員，並宣布參與民進黨黨內初選，盼能持續服務土城、樹林、三峽與鶯歌地區鄉親，並同步曝光全新競選視覺，已為邁向下一階段的挑戰做好準備。
回顧投入政壇歷程，卓冠廷指出，他在4年多前回到家鄉參選議員時，並不被外界看好，僅由少數夥伴組成團隊，從零開始，一步一腳印走訪街頭巷尾、經營地方，也積極投入公共議題，發揮調查揭弊能力，在輿論上為正義發聲。
卓冠廷也提到，即便當時尚未當選，團隊仍全力投入選民服務，不僅協助民眾向政府單位反映問題，對於法律相關疑問，更在首次競選期間就結合20多位律師，提供法律諮詢服務。最終在2022年11月選舉中，獲得2萬3907位選民支持，首次當選新北市議員。
卓冠廷細數上任4年多成果，歷經6個會期，累積提出500多件提案，協助超過1000件法律諮詢與3200多件選民服務。「我在議會與夥伴們強力質詢，在輿論戰場奮力捍衛台灣，也在地方勤奮耕耘。」
隨著選舉將近，不少地方鄉親關心他「你做議員這麼久了，還會繼續選嗎？」卓冠廷感性表示，自己其實仍在第一任期，心裡很感激，因為反映出團隊將一屆當好幾屆在做，以超出水準的專業在服務大眾，「讓大家感受到的是，卓冠廷不是初出茅廬的新議員，卓冠廷團隊不是菜鳥團隊！」
卓冠廷並呼籲支持者，2月底、3月初將進行議員電話民調初選，唯有順利通過，他才能代表民進黨參選新北市議員，「請各位，屆時全力支持，唯一支持！」他也期盼在2026年11月28日，能與深愛台灣的夥伴們，一起成功連任。
