卓冠廷稱可辨認中共協力者 黃國昌嗆：府院黨納稅錢養共諜 誰是中共同路人？

民眾黨舉行「民眾的事，我們的事」2026共同政策綱領記者會，主席黃國昌致詞。李政龍攝



中天新聞台主播「馬德」林宸佑驚傳涉嫌《國安法》以及《貪污治罪條例》，高雄橋頭地院昨（1/17）裁定收押禁見，民進黨新北市議員卓冠廷表示，「現在是一個非常好辨認哪些人可能是中共在台協力者的時間點」。對此，民眾黨主席黃國昌今（1/18）說，「民主進步黨拿納稅人的錢，在府院黨養共諜，誰是中共的同路人？」

林宸佑遭羈押，民眾黨立委張啓楷質疑綠色恐怖，引發網友批評在護航。卓冠廷昨發文表示，現在是一個非常好辨認哪些人可能是中共在台協力者的時間點，第一時間就急著喊政府抓人，第一時間就質疑辦案無理，第一時間就出來講白色恐怖綠色恐怖，絲毫沒有一丁點擔心國家被滲透的危機，心態跟動機真的非常可議。

對此，黃國昌今上午在「民眾的事，我們的事」民眾黨2026共同政策綱領記者會前受訪表示，民進黨真的省省，卓冠廷講那什麼話？「辨別誰是中共的協力者」？民主進步黨拿納稅人的錢，在府院黨養共諜，誰是中共的同路人？

黃國昌說，「民主進步黨省省啦，幹點正事，一天到晚用這種抹紅的伎倆，拿不出政績，除了抹紅、抹黑，民進黨到底還幫台灣社會幹了什麼事啊？」

黃國昌強調，個別的司法案件，民眾黨的立場非常的清楚，勿枉勿縱，不要雙標，不要特定的案件，就有特定的綠色媒體，事前掌握訊息，不要只要看到是綠色的記者，做了違法的事情，擺爛不處理，再說一次，台灣民眾黨的立場非常清楚，勿枉勿縱，不要雙標，這才是法治社會應該有的原則。

