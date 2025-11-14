卓冠廷聚焦任期尾聲施政重點 侯友宜：順利推動「這兩條」捷運

即時中心／顏一軒報導

新北市議會今（14）日舉行總預算報告，民進黨新北市議員卓冠廷質詢新北市長侯友宜時表示，明（2026）年就是侯友宜任期最後一年，侯市府最重視的一件建設是什麼？侯友宜則坦率回應，就是捷運三鶯線和捷運萬大土城樹林線。





卓冠廷指出，侯友宜目前報告的總預算就是任期最後一年的預算，而明年度總預算2612億多，較今年度的2224億多新增了387億，是史上最高，代表市府有更多能量可以推動市政。卓冠廷也質詢，明年就是侯友宜任內最後一年度，時間所剩不多，哪一件建設是侯認為的「重中之重」？侯友宜則回答，現在最重要的，就是捷運三鶯線明年通車、捷運萬大土城樹林線順利推動

卓冠廷並表示，近期地方活動，遇到資深民代時許多人都很感動，因為捷運三鶯線從小聽到大，終於要在明年通車，盼市府務必做好準備，讓捷運如期如質實現。

卓冠廷提及，既然新北市政府現在有更多財源能量，應該多多思考超高齡社會下對長輩的照顧。尤其明年度開始新北敬老愛心卡將開放「29區衛生所及聯合醫院掛號費」，而卓冠廷認為，這代表技術上是可以做到門診掛號的，應該進一步擴大評估至所有有開放使用悠遊卡刷掛號費的醫院、診所，都應可使用敬老愛心卡來扣抵。

對此，社會局局長李美珍回應，目前將於明年度先於衛生所及市立聯合醫院使用，如果擴大全部院所須評估系統。侯友宜則正面表示照顧長輩的政策都願意來推動，並裁示衛生局與社會局於一個月內提交評估報告。

