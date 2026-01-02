即時中心／高睿鴻報導

民進黨前發言人、新北市議員卓冠廷因言詞風格犀利、經常在政論節目針砭時事，知名度不低；而面對即將到來的今（2026）年地方大選，卓在新年第1天，就馬上向外界宣布，他將爭取連任新北市議員。卓冠廷表態，自己會參與綠營黨內初選，全力爭取繼續服務土城、樹林、三峽、鶯歌鄉親的機會。

卓冠廷先是曬出「熱騰騰的新競選視覺」，並直言說，「沒有比今天（元旦）更適合呈現給大家的日子」。他接著表示，4年多前，自己回到故鄉、決定參選新北市議員，很多人並不看好；「當時，僅能少少幾個人組成一間辦公室，從0開始，走遍大街小巷，打建基礎、爭取支持；也努力耕耘議題，發揮調查、揭弊能力，透過輿論為正義發聲」，卓冠廷說。

廣告 廣告

他進一步指出，即便當時尚未當選，但「能做的選民服務，我們一樣接下；民眾的疑惑，我們自己代勞，打電話向政府爭取；民眾不懂的法律案件，我們有史以來首次，在『首次競選期間』就開設20多位律師的法律諮詢服務」。卓冠廷接著敘述，自己最終於2022年11月22日，得到2萬3907位選民支持，讓他首次當選，得以展開服務。

卓冠廷續指，過去這4年多、歷經6個會期、完成500多件提案、1000多件法律諮詢、3200多件選民服務；更直言說，他在議會與夥伴們強力質詢、在輿論戰場奮力捍衛台灣、也在地方勤奮耕耘。卓冠廷更說，最近很有感，很多鄉親常向他關心「你做議員這麼久了，還會繼續選嗎？」。

但卓冠廷強調，其實自己才剛上任3年、還是第一屆而已。因此他說，心裡相當感激，「這代表整個卓冠廷團隊，把一屆當好幾屆在做，把一天當好幾天用，把一個人當好幾個人在拚，也拿出超出水準的專業服務大家；才讓大家感受到，卓冠廷不是初出茅廬的新議員、團隊也不是菜鳥團隊」。

他接著說，努力拚出成績後，接下來，眼前最重要的任務，就是可能在2月底、3月初就會開始進行的「議員電話民調初選」；卓冠廷坦言，拚過電話民調初選，自己才有機會繼續代表民進黨參選新北市議員。因此他說：「請各位屆時全力支持，唯一支持！希望2026年11月28日，冠廷與深愛台灣的夥伴們，一起連任成功」。





原文出處：快新聞／卓冠廷表態了！將爭取連任新北「這選區」議員 願參與民進黨初選

更多民視新聞報導

應佳妤認了「有特權」！這些事全來自應曉薇 喊冤沒靠不正當方式

胡振東曝若台海開戰「美軍不登島」 他揭原因：美國看不下去

中國軍演惹眾怒！美國務院要北京克制 外交部：台海和平穩定是國際共識

