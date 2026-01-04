卓冠廷質疑黃國昌「新北選假的」 蘇巧慧反應出爐
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導
國民黨新北市黨部主委黃志雄近日指出，藍白陣營新北市長的最強人選預計在3月出爐，不過，民進黨新北市議員卓冠廷質疑，黃國昌在新年的第一個週末，竟然完全沒有安排黨務公開行程，質疑他參選到底的可能性。對此，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今（4）日回應，每個人都有自己的節奏與策略，用盡全力、全力以赴，就是她最好的策略。
今早9時35分，蘇巧慧在民進黨新北市議員彭佳芸、李倩萍、邱婷蔚、李余典特助李余穎偉、陳啟能辦公室執行長陳俊維等人的陪同下，前往蘆洲保和宮參拜，並前往蘆洲市場掃街，同時於行程中接受媒體聯訪。
記者提問，黃志雄透露，藍白最強人選預計3月就會出爐，委員怎麼提前布局？對此，蘇巧慧表示，每個人做事都有自己的節奏和態度，她就是全力以赴、All in，尤其爭取新北市長要服務全新北市400萬市民，絕對是用盡全力，這就是她的策略，也很榮幸也很高興，有這麼多好的議員團隊一起。
她強調，每一位隊友都非常盡力，平時的表現都可以拿得出來，等一下相信在掃市場的過程中，也可以感受到民眾對這些議員的認同，她有這些隊員與隊友，再加上自己全力以赴，這就是她最好的策略。
記者追問，藍白整合民調若黃國昌輸，他說不會當副手（副市長），卓冠廷則指出，黃國昌都沒在跑新北的行程？對此，蘇巧慧認為，他們會做好自己可以決定與控制的事情，至於別人有別人的想法和做法，他們無法控制、置評，就是讓自己全力以赴。
原文出處：快新聞／卓冠廷質疑黃國昌「新北選假的」 蘇巧慧反應出爐
