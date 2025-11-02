卓冠廷酸聯合政府無所適從 許甫揭賴清德昔日言論：賞老闆巴掌？

民眾黨前主席柯文哲在2024年總統大選期間曾提出「聯合政府」及內閣制主張，近日黨主席黃國昌更要求政策會執行長賴香伶籌組「聯合政府研究小組」。民眾黨今（2）日上午舉行聯合政府論壇，民進黨發言人卓冠廷批評，台灣非內閣制國家，聯合政府無所適從。對此，民眾黨副秘書長許甫舉總統賴清德過去曾說過的一段話，質疑卓冠廷是直接賞給自己老闆過去言論一巴掌。

民眾黨副秘書長許甫。（資料照／中天新聞）

黃國昌在今日拋出，未來10年台灣必須採行「聯合政府」，由在野黨一起撐起這個國家。不過這番話卻遭卓冠廷質疑，台灣非內閣制國家，聯合政府無所適從，難道這是黃的「卡提諾法學院」自行研發的政治理論？

廣告 廣告

對於卓冠廷的批評，許甫在臉書發文，他以前黨主席柯文哲的「壞人常常不了解好人為何要做好事」言論反擊，還稱要笑別人之前，卓發言人或許該先讀讀你老闆賴清德的「賴語錄」。

許甫指出，2019年賴清德卸任行政院長時，自己公開說過，「憲政改革範圍很廣，不管未來要走向總統制、雙首長制或內閣制，即使維持雙首長制，也該讓國會議員兼任閣員，減少民意落差」。這話出自賴本人，不是黃國昌。

許甫續指，當時賴清德論述的「立委入閣」正是議會內閣制的核心精神，政治責任由民意代表直接負擔，政府運作更接地氣。所以卓冠廷的「內閣制不適用台灣」說法，直接賞了自己老闆過去言論一巴掌。

民進黨發言人卓冠廷。（資料照／中天新聞）

許甫大酸，卓冠廷本周原要出席同為正國會的綠委林岱樺高雄造勢，結果綠營高層震怒、黨中央下令撤回，卓冠廷、綠委王義川等人摸摸鼻子，當個背棄派系同志的一群叛徒，如今派系不再是派系，全黨彷彿都只能有一個「德意志」。

許甫再提，過去批評國民黨威權，今天民進黨卻走上一言堂，台灣還沒內閣制，難道民進黨內先實行「帝制」，一個政黨若連內部多元意見都容不下，還談什麼「制度學理」？卓冠廷不如先回去問問，為什麼連站台都得看賴清德臉色。

許甫強調，台灣民眾黨提出「聯合政府」，是針對未來十年台灣的「多黨共治」趨勢。三黨不過半，少數政府恐形成社會對立與政治內耗。聯合政府的概念在台灣不是新鮮詞，從學理上是「政治協商與共治」的實踐，就算是歐美總統制國家，也有相關實例。所以卓冠廷的指控，不只是誤解制度，更是拒絕理性討論的「意識形態反射動作」。

總統賴清德。（資料照／中天新聞）

許甫重申，聯合政府的精神，是讓不同政黨共享國政責任。但賴清德的民進黨只想「一黨壟斷、一人決斷」。當外界談制度，民進黨談仇恨；當民眾黨談共治，民進黨只剩敵我。

最後許甫諷刺，正在就讀「德意志皇家學院」的卓冠廷，也別瞎扯什麼卡提諾法學院，別忘了民進黨各種荒腔走板的施政，供應源源不絕的素材，才是卡提諾狂新聞受歡迎的最大原因！

延伸閱讀

建議柯文哲出書寫《我在獄中的364天》 陳佩琪：要請賴清德幫寫序

鄭麗文稱「普丁非獨裁者」影響藍白合？民眾黨：不影響

勘驗結束！黃景茂再稱「明知違法」筆錄不實 柯文哲：司法變政治工具