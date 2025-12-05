卓冠廷高喊性羞辱護馬郁雯 網友挖黨部10樓不堪往事打臉

民進黨台北市議員參選人馬郁雯因柯文哲案受到關注，競選看板卻被前台北市政府副發言人郭音蘭發現掛在涉黃按摩店上，引發各界議論。馬郁雯強調掛設程序一切合法，並已將看板下架。不過，民進黨新北市議員卓冠廷4日發文反控藍營對馬郁雯進行「性霸凌」，此番言論隨即遭網友翻出民進黨過去MeToo事件狠打臉。

馬郁雯掛在按摩店外的競選看板已撤下。（圖／郭音蘭臉書）

卓冠廷在社群平台質疑藍營「群起性羞辱馬郁雯，覺得自己會因此多一票？」他表示，馬郁雯看板誤掛到疑似爭議場所，第一時間已下架負責，結果一堆藍營見獵心喜，越講越誇張。卓冠廷批評「聚在一起騷擾霸凌女生，貼標籤抹黃就會多一票是不是？並不會！只會丟人現眼！」

民進黨新北市議員卓冠廷。（圖／中天新聞）

擁有4.6萬追蹤的粉專「高雄林小姐」在臉書發文反擊，質疑「酸一下就性霸凌？」該粉專列舉民進黨過去MeToo事件指出，「霸凌明明就發生在你民進黨中央黨部10樓，你們的性騷受害者黨工還被霸凌到暈倒，送去台大醫院急診。」貼文更提及民進黨曾有男同志黨工情侶遭羞辱，不但言語辱罵、肢體暴力，還逼人當眾下跪道歉，甚至把實習女生拉去喝酒，在場其他幕僚不但沒人幫忙，還倒酒要他倆道歉。

「高雄林小姐」痛批「性、霸凌、民進黨！什麼女權、平權、人權都是假的，都是你們鬥爭用的政治工具，平常根本就沒放在眼裡。不然為什麼男同志情侶被公然霸凌，你們卻沒人制止？」

此番言論引發網友熱烈討論，有網友表示「民進黨永遠都是雙標黨」，也有人諷刺「沒掛錯地方，哪裡都是民進黨的選民」，更有網友酸說「人家說不定佈線多年了，現在趁機幫忙打知名度」。

