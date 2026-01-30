卓冠廷「兩點」揭昌新北選假的！恐「這時段」直接讓給藍？

論壇中心／李佳穎報導

民眾黨不分區立委執行兩年條款，黨團總召黃國昌等六席不分區立委，將在2月1日卸任。黃國昌今天（30）日表示，卸任後，每周仍會到立法院開晨會，且除了中央黨部的工作，還會投入新北市長選舉，預計2月1日成立競選總部。對此，民進黨新北市議員卓冠廷在《台灣最前線》分析，「黃國昌新北選假的」，第一，竟然在選前9個月就成立「競選總部」開始燒錢；第二，他把選前能用的招都用完了。藉此推斷黃國昌只是要撐到3、4月，等國民黨完成整合，直接讓給藍選！

卓冠廷分析，競選總統通常會在投票前1至2個月才會成立，黃國昌卻在投票前9個月就成立競總開始燒錢，很不合理；另外黃國昌也把選舉要出的招都出完了，像是秀身材、出訪美、日等、還有去掃街發高麗菜等，這些招他都出完了，代表他不是真的想選到底。所以藉此推斷，黃國昌可能只選到3、4月，等國民黨整合完，直接說「不選了」讓給藍。

