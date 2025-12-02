卓冠廷、戴瑋姍將辭發言人！傳可能找「有經驗與戰力立委」 吳思瑤回應了

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

民進黨規定黨工參選公職須在就職1年前辭職，外傳民進黨發言人卓冠廷、戴瑋姍即將請辭，代表民進黨力拼連任新北市議員，而新任發言人將找「具戰力與經驗」的立委。對此，過去曾擔任黨發言人的綠委吳思瑤今（2）日表示，她目前已兼任民進黨政策會執行長一職，黨中央將找最熟知政治運作的第一線立委來分工。

據《鏡報新聞網》報導，民進黨打算從黨團找兩位有經驗且具備戰力的立委擔任新發言人，而綠委吳思瑤、林楚茵、李坤城、吳沛憶都曾擔任黨中央發言人，可能從中選出兩位與民進黨新聞部主任吳崢搭擋。

吳思瑤今早在立法院受訪時表示，面對選舉年，民進黨中央黨部為了公平起見，要參與選舉的人，在黨職兼任上必須做處理，所以目前兩位發言人將陸續去職，但一定會補上更強的戰力。

針對外傳新任發言人選將可能找「具備戰力的」立委，吳思瑤說，過去自己曾擔任民進黨發言人一段時間，現在她是民進黨中央的政策會執行長，已經有黨職兼任在身；就她所知，黨中央會從立院黨團挖掘發言人，讓最熟知政治運作的第一線立委來分工，非常期待更強的戰力。

