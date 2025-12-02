卓冠廷、戴瑋姍將辭綠發言人 由這2人接下

▲傳出身兼議員的發言人卓冠廷（左）、戴瑋姍上週遞出辭呈。（圖／民進黨提供）

[NOWnews今日新聞] 繼民進黨組織部主任張志豪日前請辭，備戰新北市中和選區議員選戰後，傳出身兼議員的發言人卓冠廷、戴瑋姍也在上週遞出辭呈，其發言人遺缺有望由民進黨立委林楚茵、李坤城接任。

據民進黨《公職候選人提名條例》第6條，「中央黨部黨工擬參加公職選舉者，應於該項公職就職日1年前辭職，否則不得申請登記為該項公職人員提名初選之候選人，主辦黨部亦不得受理其申，

在張志豪向賴清德請辭組織部主任後，備戰議員選舉後，傳出卓冠廷、戴瑋姍也於上週遞出辭呈，黨主席賴清德預計在本周中常會宣布兩人離職；至於其遺缺，預計由曾任發言人林楚茵、李坤城回鍋接任，將與另兩名發言人吳崢、韓瑩搭檔。

