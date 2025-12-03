卓冠廷、戴瑋姍投身選舉 民進黨發言人由「他」回鍋

民進黨立委李坤城，將回鍋接任黨部發言人。（圖：李坤城臉書）

民進黨今（3）日舉行中常會，兼任黨主席的總統賴清德宣布，組織部主任張志豪，以及身兼黨發言人的新北市議員卓冠廷、戴瑋姍，因投入明年地方議員選舉，已辭去中央黨部職務，將由立委李坤城接任黨部發言人。

賴清德表示，卓冠廷、戴瑋姍在黨中央任職期間，無論是黨務推動、政策宣導、議題辯護，都給予黨很大的幫助，他要代表中央黨部，向三位優秀的同志表達感謝。賴清德也提醒，有意投入明年地方公職選舉的黨工同仁，依黨部《公職候選人提名條例》第6條規定，應在12月24日前提出辭職。

賴清德隨後宣布，由李坤城接任黨部發言人。他說，李坤城在中央、地方歷練完整，曾擔任新北市議員、議會黨團總召，也擔任過黨部發言人與立法院黨團副幹事長，不僅了解地方脈絡，也熟悉政策溝通。

賴清德說，期待李坤城回任黨部發言人團隊後，能與吳崢、韓瑩，共同襄助秘書長徐國勇的黨務推動、政策宣導、議題辯護跟社會溝通等工作。李坤城表示，很榮幸能回來中央黨部繼續接任發言人工作，他將與現任發言人韓瑩、吳崢共同服務。