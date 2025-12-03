卓冠廷、戴瑋姍拚議員辭民進黨職 立委李坤城接發言人

為備戰2026年地方選舉，民進黨發言人卓冠廷、戴瑋姍依黨內規定請辭發言人一職。民進黨今天(3日)宣布，由立委李坤城接任發言人。兼任民進黨主席的賴清德總統表示，期望李坤城回鍋黨部發言人團隊後，與現任的發言人吳崢、韓瑩共同推動黨務、政策宣導、議題辯護跟社會溝通等工作。

距離2026年地方選舉投票剩下不到1年，根據民進黨《公職候選人提名條例》第6條規定，「中央黨部黨工擬參加公職選舉者，應於該項公職就職日1年前辭職，否則不得申請登記為該項公職人員提名初選之候選人，主辦黨部亦不得受理其申請」。為此，身兼民進黨發言人的新北市議員卓冠廷、戴瑋姍與組織部主任張志豪日前已向中央黨部請辭中央黨部的職務，以全力投入明年地方議員選舉。

廣告 廣告

民進黨3日召開中常會，兼任黨主席的賴清德總統在會中發表談話，肯定張志豪、卓冠廷與戴瑋姍在黨中央任職期間，無論是黨務推動或政策宣導、議題辯護等，都給予黨很大的幫助。賴清德並代表中央黨部，向3位在這段時間的辛勞付出表達感謝。

同時，賴清德也在中常會上宣布，由民進黨立委李坤城接任發言人一職，他期待李坤城回鍋發言人團隊後，與現任的吳崢、韓瑩兩位發言人合作，加強黨部為政策辯護的戰力。民進黨發言人韓瑩轉述說：『(原音)坤城委員，中央地方歷練完整，他曾經擔任新北市議員、議會黨團總召，也擔任過黨部發言人，與立法院黨團副幹事長，不僅了解地方脈絡，也熟悉政策溝通。期待他回任黨部發言人團隊後，能夠與吳崢、韓瑩兩位發言人，共同襄助國勇秘書長的黨務推動、政策宣導、議題辯護跟社會溝通等工作。』

此外，賴清德也提醒，有意投入明年地方公職選舉的黨工同仁，要依黨部《公職候選人提名條例》第六條的規定，應在12月24日前提出辭職。(編輯：陳士廉)