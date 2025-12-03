卓冠廷、戴瑋姍拚議員辭黨職 賴清德宣布民進黨新任發言人李坤城

民進黨發言人韓瑩、李坤城 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 因應2026地方大選，根據民進黨內規，有意參選者必須在1年前提出辭職，包括組織部主任張志豪、發言人卓冠廷、戴瑋姍都已去職。對此，總統暨民進黨主席賴清德今（3）日感謝三位同志的辛勞付出。他並介紹，新任黨發言人為立委李坤城，其了解地方脈絡，也熟悉政策溝通，將襄助秘書長徐國勇的黨務推動、政策宣導、議題辯護跟社會溝通等工作。

民進黨今下午召開中常會，賴清德在會中致詞表示，張志豪、卓冠廷、戴瑋姍，因將投入明年地方議員選舉，已經辭去中央黨部的職務。他說，三人在黨中央任職期間，無論是在黨務的推動，還是政策的宣導、議題的辯護，都給予黨很大的幫助。他謹代表中央黨部，向三位優秀的同志表達感謝，謝謝這段時間以來的辛勞付出。

賴清德提醒，有意投入明年地方公職選舉的黨工同仁，依黨部《公職候選人提名條例》第六條的規定，應在12月24日前提出辭職。

民進黨發言人李坤城。 圖：高逸帆／攝

賴清德並宣布，李坤城將接任黨部發言人。他說，李中央地方歷練完整，曾經擔任新北市議員、議會黨團總召，也擔任過黨部發言人，與立法院黨團副幹事長，不僅了解地方脈絡，也熟悉政策溝通。

賴清德指出，期待李坤城回任黨部發言人團隊後，能夠與兩位發言人吳崢、韓瑩，共同襄助徐國勇的黨務推動、政策宣導、議題辯護跟社會溝通等工作。

卓冠廷發文表示，2026的挑戰在即，懇請大家繼續做他的後盾。他會繼續做新北的戰將，拚贏連任，並助新北市長參選人、立委蘇巧慧打贏選戰，「我們繼續為新北、為台灣，拚盡全力」。

卓冠廷自2023年3月23日、2024年８月14日兩度接任民進黨發言人。第一次離任是因為參選黨中央執行委員，因為成為候選人，為了保持中立而主動請辭，後來選舉結束又獲邀再度出任。他被任命之初，就是因為國民黨當時呼聲最高的總統候選人是新北市長侯友宜，因此他也天天出招，強打侯市府的相關缺失。

卓冠廷後來也質疑，包括立委顏寬恒佔用國有地、南投縣前縣長林明溱豪宅事件、時任總統候選人柯文哲新竹農地違建停車場等事件，而遭到對方紛紛喊告。不過，他屢屢經司法檢驗過關。他因民進黨內規，於週末正式遞出辭呈，完成階段性任務，全心衝刺連任。

