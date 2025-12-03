卓冠廷、戴瑋姍正式辭去民進黨發言人 即日起由李坤城接任

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

民進黨今（3）日宣布卓冠廷、戴瑋姍正式辭去發言人職務，並在即日起由立委李坤城接任，與吳崢、韓瑩協助政策選島、議題辯護等工作。此外，賴清德同時提醒，有意投入明年地方公職選舉的黨工同仁，應在12月24日前提出辭職。

民進黨今日下午召開中常會，據發言人韓瑩轉述，賴清德致詞時表示，中央黨部組織部張志豪主任，以及黨部發言人卓冠廷議員、戴瑋姍議員，因將投入明年地方議員選舉，已經辭去中央黨部的職務。

賴清德說，他們在黨中央任職期間，無論是在黨務的推動，還是政策的宣導、議題的辯護，都給予黨很大的幫助。在此，我謹代表中央黨部，向三位優秀的同志表達感謝，謝謝他們這段時間以來的辛勞付出。

賴清德也提醒，有意投入明年地方公職選舉的黨工同仁，依黨部《公職候選人提名條例》第六條的規定，應在12月24日前提出辭職。接著，他要向大家宣布，李坤城委員將接任黨部發言人。

據轉述，賴清德介紹，李坤城委員，中央地方歷練完整，他曾經擔任新北市議員、議會黨團總召，也擔任過黨部發言人，與立法院黨團副幹事長，不僅了解地方脈絡，也熟悉政策溝通。期待他回任黨部發言人團隊後，能夠與吳崢、韓瑩兩位發言人，共同襄助國勇秘書長的黨務推動、政策宣導、議題辯護跟社會溝通等工作。

