政治中心／綜合報導

民進黨例行中常會，宣佈新北市議員卓冠廷、戴瑋姍，為拼2026年連任，照黨章請辭發言人身分。空缺由立委李坤城回鍋填補。只不過，國民黨桃園市議員凌濤卻好像撿到槍，說是民進黨對青壯世代不友善，導致兩人出走。對此卓戴嘲諷值開好開滿，回嗆凌濤要加油！

新北市議員（民）卓冠廷：「中常會結束之前，賴主席很貼心很窩心很溫暖，送給我跟瑋姍畢業禮物。」

開箱賴清德主席送的畢業禮物，TEAM TAIWAN外套、杯墊、飛行標跟徽章，提醒兩人，離開黨職，還是要繼續為台灣奮戰！

廣告 廣告

新北市議員（民）卓冠廷：「冠廷我接下去很重要的，就是投入新北市議員的連任的選舉，我接下去只有一個目標，就是我議員要連任，那我希望新北市可以光復，我們可以贏回新北。」

新北市議員（民）戴瑋姍：「更重要的是我跟冠廷，現在等於是解封了啦，我們可以全臺灣都來進行輔選跟幫忙，那就是希望我們全臺灣，在民進黨的部分，我們都可以打下，未來2026年的好成績。」





卓冠廷.戴瑋姍請辭！備戰2026拚連任 嗆凌濤PTSD勿遷怒

國民黨桃園市議員凌濤（圖／民視新聞）





照黨章，兩人卸下發言人身分，專心投入2026，拼連任。但國民黨桃園市議員，凌濤，卻好像撿到槍。說民進黨對青壯世代不友善，竟逼得發言人出走。

新北市議員（民）卓冠廷：「凌濤有創傷症候群，就他把自己的病歸咎在別人身上，誰被請辭啊就凌濤被請辭啊，朱立倫下台之後，鄭麗文上台，鄭麗文整個所有的主管，一級主管都換了啊，讓他賺一波聲量，因為最近其實他滿安靜的，因為沒有黨中央的角色，可是沒關係啦就是還是給他蹭啊，凌濤加油不要太難過。」

新北市議員（民）戴瑋姍：「凌濤看起來是不夠厲害，不夠的有力，然後不夠的可以為黨來做辯護，所以我們看到他馬上被鄭麗文換下來，所以凌濤加油喔。」





卓冠廷.戴瑋姍請辭！備戰2026拚連任 嗆凌濤PTSD勿遷怒

民進黨發言人李坤城（圖／民視新聞）





卓戴二人，嘲諷值開好開滿。不當發言人，解封了，評論能夠更自由！只不過，距離大選投票日，倒數不到一年。選戰悄悄開跑，黨部發言人，需要即戰力！誰來接任？屬意這號人。

民進黨發言人李坤城：「民進黨不是除了會這個拼民主，顧民主之外，其實拼經濟也相當有一套，拚經濟的一些成效，能夠讓民眾知道。」

立委李坤城，回鍋黨職，搭檔吳崢、韓瑩，首要目標，把政績說清楚，協助2026，翻轉地方藍天，變綠地。

原文出處：卓冠廷.戴瑋姍請辭！備戰2026拚連任 嗆凌濤PTSD勿遷怒

更多民視新聞報導

民進黨拍板劉建國再戰雲林縣長 張嘉郡回應了

GDP上修至7.37%創15年新高 賴清德：持續壯大台灣

賴清德公布《公民投票法》修正條文 批示選務機關審慎因應

