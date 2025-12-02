卓冠廷、戴瑋姍辭民進黨發言人！接任者曝光
2026地方大選黨內初選即將登場，身兼民進黨發言人的新北市議員卓冠廷、戴瑋姍已遞出辭呈，衝刺力拚連任。卓、戴已遞辭呈，據了解，明天中常會兩人也會出席中常會，由身兼黨主席賴清德宣布新任發言人，接任人選已確定為立委李坤城；另一位傳出是立委林楚茵，還等最後拍板。
對於國民黨發言人凌濤指卓冠廷、戴瑋姍「被請辭」；戴瑋姍發文大酸，「凌濤別再寫幻想文了好嗎？不必把自己的遭遇套用在別人身上」誰不知道朱立倫主席下台後，凌濤迅速被請辭，心有不甘？
她說，自己和冠廷將投入2026地方議員選舉，為確保提名公平性，依照黨規我們一起辭任發言人無論有沒有掛職位，為台灣的努力從來不曾停歇，未來的每一天也是如此。「我們和凌濤的檔次完全不一樣，謝謝他的指教」。
依照現行民進黨「公職候選人提名條例」規範，中央黨部黨工擬參加公職選舉者，應於該項公職就職日一年前辭職，由於公職就職日為12月25日，因此身兼黨中央發言人卓冠廷、戴瑋姍，必須在24日前辭去黨職。
其他人也在看
藍白合也難贏？郭正亮曝「這3縣市」危險了：民進黨太強
2026年縣市長選戰逼近，各陣營積極備戰，民進黨也陸續拍板地方縣市長提名人選；藍營與白營是否能整合合作，成為外界關注焦點。前民進黨立委郭正亮指出，國民黨在彰化、嘉義市及宜蘭面臨嚴峻挑戰，因為這些地區的綠營候選人實力堅強，即便藍白合作，也不見得能逆轉選情。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 33
民進黨「慧瑩連線」民調惹議！牽動綠營情勢變化、引黨內關切
雨晴指標公司最近公布民進黨與國民黨高雄市長參選人對比式民調，民進黨立委邱議瑩以51.9%支持度領先國民黨立委柯志恩23....聯合新聞網 ・ 7 小時前 ・ 91
郭正亮盤點2026大選 曝3縣市藍白合也未必贏
2026年九合一選舉即將登場，民進黨初選提名作業早已展開並陸續敲定縣市長人選。在野陣營方面，藍白合相關議題受高度關注。對此，前立委郭正亮點名國民黨在彰化、嘉義市與宜蘭充滿危機，因為3地的綠營候選人實力都很強，藍白要合有相當難度，且就算真的合作也不一定會贏。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 32
高雄民調南轅北轍？AI分析原因：TVBS「參考價值較高」
2026高雄市長選戰綠營4搶1，一份民調指4名綠委都大幅領先藍委柯志恩，被國民黨前發言人楊智伃抓包數字加總94.6％，能相信嗎？TVBS民調今指出，僅賴瑞隆以42％微幅領先柯志恩的40％。媒體人樊啓明用AI分析2份民調指出，TVBS民調更能代表全市選民偏好。中時新聞網 ・ 18 小時前 ・ 51
「江啟臣民調輾壓」國民黨續掌台中穩了？藍議員曝隱憂：最怕這事發生
《CNEWS匯流新聞網》11月30日針對台中市長選戰發布最新民調，呼聲最高的國民黨立委、立法院副院長江啟臣，在對上民進黨立委何欣純時，以43.9%的支持度取得輾壓式領先；對此國民黨台北市議員詹為元提醒，民調領先太多最容易有的隱憂，就是選民認為「一定當選」而不出門投票。詹為元在《週末大爆卦》節目中表示，黨內多人有意挑戰縣市都是好事，因為可以提前炒熱選情，因此無......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 13
江啟臣民調大贏何欣純18.9％？他爆仍有隱憂
[NOWnews今日新聞]《匯流新聞網》昨（30）日公布最新民調結果，2026台中市長選舉藍綠對決態勢中，國民黨立委、立法院副院長江啟臣以43.9％支持度領先民進黨立委何欣純的25.0％，雙方差距達1...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 38
7旬陳光復拚連任 泛藍待整合
下屆澎湖縣長選舉，民進黨在立委楊曜宣布引退、前行政院南部聯合服務中心副執行長陳慧玲涉貪官司纏身，讓年已七旬的縣長陳光復以現任優勢下爭取連任；反觀國民黨人選至今難產，加上民眾黨虎視眈眈，前馬公市長葉竹林又於11月30日宣布參選，泛藍陣營仍待整合。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
宏都拉斯有望與台灣復交？ 川普加持親台派候選人勝出｜#鏡新聞
我國前友邦國家宏都拉斯，昨天(美11/30)舉行總統大選，而「親中議題」成為這次左右選戰的最大關鍵，甚至可能進而影響台灣。因為兩位反對黨候選人都已經表態，勝選後就要和台灣恢復邦交。稍早初步開票結果出爐：由美國總統川普加持的國家黨候選人阿斯夫拉勝出。而他也在選前喊出，要和台灣恢復邦交。鏡新聞 ・ 21 小時前 ・ 6
讀者投書/綠營高雄市長民調亂戰 英蘇合作動向及2028黨內布局受關注
民進黨高雄市長提名之爭進入白熱化，民調大戰成兵家必爭之地。某家英系色彩濃厚的民調公司，29日獨家公布邱議瑩領先的數據，除遭到國民黨立委柯志恩痛斥「不值得參考」外，選擇在蘇貞昌替邱議瑩站台前夕宣布，與新北市蘇巧慧相互拉抬的意味濃厚。他認為，英蘇聯軍挾制南北重鎮，是否挑戰賴清德連任，直指2028總統選舉？也引起議論。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
藍白合作生變？麥玉珍表態選台中市長 鄭麗文驚喊：我還沒聽說
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導國民黨與民眾黨是否能真誠在2026年選舉合作，向來都是近期政界關注的重點；只是，民眾黨不分區立委麥玉珍，昨（29）日表態有意願爭取提名角逐2026年台中市長選舉，若成真勢必會衝擊到藍營的選票，因此麥玉珍的表態更受外界矚目。不過，國民黨主席鄭麗文今（30）日下午受訪聽聞則震驚脫口喊「這我還沒聽說！」。民視 ・ 1 天前 ・ 24
讚「最會打破魔咒總統」！ 陳水扁看好賴清德2026翻轉藍綠版圖
距離2026地方選舉剩下不到一年，各政黨布局逐漸明朗，前總統陳水扁認為，總統賴清德有望在明年地方選舉寫下佳績、翻轉藍綠版圖，因為賴總統是「最會打破魔咒的總統」，反觀藍營在執政縣市，縣市長人選尚未明朗，台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
左楠議員之爭 綠新秀挑戰藍軍
民國115年九合一大選逼近，高市議員第4選區（左營楠梓）應選9席，藍營現任5席、無黨籍1席拚連任；綠營除現任2席求保底，1席轉立委空缺要補，另6位選將角逐提名，初選共8人搶4席提名，競爭激烈；地方人士分析，左楠區移入不少年輕人口，綠營又以年輕世代出擊，讓藍營穩固優勢備受挑戰。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
王美惠勤跑基層！ 藍營嘉市人選未定 基層焦慮
台北市 / 綜合報導 2026選舉各黨持續布局，民進黨陸續拍板人選，但國民黨則礙於黨中央近期才通過選舉提名辦法，許多縣市人選狀況不明朗，尤其是嘉義市，藍營3人表態有意角逐市長，甚至還有無黨籍的副市長也被點名可能加入戰局，這讓基層焦慮爆棚，擔心時程拖愈久，對後續選戰越不利。對此國民黨副秘書長李哲華則表示，因為牽扯到藍白合問題，情況複雜，很多事急也急不得。民進黨立委王美惠，周末回到選區嘉義市與年輕人互動座談，為2026大選熱身，不過盤點嘉義市戰況，民眾黨有意派出張啟楷，藍營登高者眾，包括市議員陳家平鄭光宏，以及醫師翁壽良3人有意角逐，甚至連無黨籍副市長林瑞彥，也被點名可能加入戰局，藍白還有待整合，讓基層焦慮爆棚，時程拖得越久越不利。嘉義市議員(國)鄭光宏說：「當然我覺得地方還是有這個聲音啦，縣市首長的提名辦法，上個禮拜三，才送到中常會通過，所以我想現在的當務之急，應該是盡快的協調整合。」類似情況不只嘉義市，六都之一的台中市，民進黨拍板何欣純出戰，國民黨籍，立法院副院長江啟臣呼聲高，藍委楊瓊瓔也表態參戰，宜蘭縣綠營確定提名林國漳，藍營議長張勝德，立委吳宗憲也想角逐，民眾黨則有陳婉惠參一咖，新竹縣也有類似情形，藍營有3人表態。國民黨副秘書長 李哲華說：「(會想要跟基層喊話)，(就是說真的不用過於焦慮嗎)，對啊，因為離明年選舉，還有差不多將近，一年的時間嘛，很多事情急也急不得，因為牽涉到兩黨合作的問題，所以我們也要尊重民眾黨。」藍綠白大選布局，確定要選的努力經營，想要參選的努力求出線。 原始連結華視影音 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
學者揭鄭麗文「2026大考驗」：能否黨內立威的終南捷徑
2026九合一大選，各政黨要推出哪些人選出戰，都是關注焦點。文化大學廣告系教授鈕則勳分析，對國民黨主席鄭麗文而言，該如何提名會是個大考驗，能否找出最強人選、適時徵召，不僅是鄭的當務之急，也是能否黨內立威的終南捷徑。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 1
民進黨發言人卓冠廷、戴瑋姍將因黨規請辭 接棒人選曝光
民進黨發言人卓冠廷、戴瑋姍因有意參選2026年地方選舉，依據黨內《公職候選人提名條例》規定，中央黨部黨工須於公職就職日1年前辭職，兩人最遲須於本月24日前向兼任黨主席的總統賴清德請辭發言人職務。黨內已鎖定具發言人經驗的立委回鍋接任，盼藉此強化對外論述戰力。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 1
重申在北市議會要單獨過半！鄭麗文「不擔心白營不滿」：藍白合氣氛都很好
國民黨布局2026年地方大選，已公布「縣市長選舉特別提名辦法」，對於藍白合也會成立工作小組進行協商，不過國民黨日前喊出要在台北市議會單獨過半，似乎引發民眾黨不滿，國民黨主席鄭麗文今（30）日下午出席北市黨慶活動時表示，國民黨當然要在台北市議會單獨過半，這並不影響藍白合。鄭麗文強調，藍白合到目前為止氣氛都很好，沒有感覺到有任何負面的情緒，雙方合作也都非常有誠......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 發起對話
執政縣市長人選難產 藍營焦慮
盤點國民黨明年地方選情，在宜蘭縣、新竹縣、彰化縣及嘉義市雖有執政優勢，不過明年選舉縣市長人選遲未明朗，藍營基層爆發高度焦慮，憂心被早已蹲穩馬步的綠營捷足先登，讓國民黨好不容易奪下的艱困選區或長期執政的江山拱手讓人，也失去地方包圍中央的基礎。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
藍營2026台中市長冒2強相爭變數！ 港媒曝盧秀燕關鍵角色
2026選舉在即，國民黨的台中市長候選人尚未確定人選，立法院副院長江啟臣早有意參選，但在地實力雄厚的藍委楊瓊瓔在11月28日也正式表態參選；國民黨主席鄭麗文回應指，黨內剛通過明年縣市長選舉相關提名特別辦法，一切照此方式提名。而藍營在台中是否會出現整合變數？引發外界關注。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
麥玉珍選台中市長？江和樹揭「越級挑戰」內幕：不會投妳！
論壇中心／王柏倫報導民眾黨立委麥玉珍日前表態，自己有機會就會爭取參選台中市長，隨後民眾黨台中市黨部回應稱「已提報沒有合適的人選」，黨主席黃國昌也說「現在才聽到」。民眾黨台中市議員江和樹在《台灣最前線》節目中直言，黨內對麥玉珍早有參選定位，如今突襲宣布參選市長，「我不會投給她」。參選台中市長遭黨內冷處理，麥玉珍則反問「為何不可？」。江和樹坦言，麥玉珍一開始就被設定要選議員，如今無緣無故宣布參選市長，就是因為想選北屯區議員「排不到」，才出招想直接選市長。江和樹怒轟，萬一民眾黨真的提名麥玉珍，自己會覺得「加入民眾黨幹嘛？民眾黨沒人了嗎？」，如果連自家人都「蓋不下去」，要如何說服選民投下這一票？原文出處：麥玉珍想選台中市長？江和樹揭「越級挑戰」內幕：我不會投給妳！ 更多民視新聞報導黃國昌訪日一個大咖沒見到？王義川：第一次看到這種事！賴加強國防鄭轟玩火！于北辰揭國民黨兩邊騙話術！揭國昌訪日四處碰壁緣由！益贍：「她」出走斷了白營人脈！民視影音 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
民進黨高雄市長初選白熱化! 4選將鴨子划水
南部中心／綜合報導民進黨高雄市長初選選戰進入白熱化，四位戰將卯足全力，趁假日深入基層拉近民眾距離，賴瑞隆和許智傑深入基層爭取選民支持，邱議瑩和林岱樺兩名女將則是不約同舉辦造勢晚會，場面盛大，一起來看看四位參選人今天的情況。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話