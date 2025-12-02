卓冠廷、戴瑋姍辭民進黨發言人！接任者曝光

力拼2026議員選舉 卓冠廷、戴瑋姍辭民進黨發言人 李坤城接任 另一位可能是她。資料照

2026地方大選黨內初選即將登場，身兼民進黨發言人的新北市議員卓冠廷、戴瑋姍已遞出辭呈，衝刺力拚連任。卓、戴已遞辭呈，據了解，明天中常會兩人也會出席中常會，由身兼黨主席賴清德宣布新任發言人，接任人選已確定為立委李坤城；另一位傳出是立委林楚茵，還等最後拍板。

對於國民黨發言人凌濤指卓冠廷、戴瑋姍「被請辭」；戴瑋姍發文大酸，「凌濤別再寫幻想文了好嗎？不必把自己的遭遇套用在別人身上」誰不知道朱立倫主席下台後，凌濤迅速被請辭，心有不甘？

她說，自己和冠廷將投入2026地方議員選舉，為確保提名公平性，依照黨規我們一起辭任發言人無論有沒有掛職位，為台灣的努力從來不曾停歇，未來的每一天也是如此。「我們和凌濤的檔次完全不一樣，謝謝他的指教」。

依照現行民進黨「公職候選人提名條例」規範，中央黨部黨工擬參加公職選舉者，應於該項公職就職日一年前辭職，由於公職就職日為12月25日，因此身兼黨中央發言人卓冠廷、戴瑋姍，必須在24日前辭去黨職。

