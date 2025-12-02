卓冠廷、戴瑋姍辭發言人？ 凌濤：現在的民進黨對青壯世代不友善

凌濤表示，「王義川台灣國大到不能碰？」，民進黨發言人只要忤逆就「被請辭」？（圖／報系資料庫）

外傳民進黨發言人卓冠廷、戴瑋姍為備戰2026選舉將辭黨職。對此，國民黨桃園市議員凌濤今（2）日直言，現在的民進黨對青壯世代非常不友善，「不如歸去」，大概是民進黨青壯世代面臨老綠男賴清德跟徐國勇主導綠營社群的悲愴，這兩位發言人「被請辭」或「跳船」，都顯示他們明年自救的做法。

凌濤指出，「王義川台灣國大到不能碰？」，民進黨發言人只要忤逆就「被請辭」？無論是卓冠廷在大罷免期間說出了「賴清德總統下軍令狀罷免藍委都要通過」，此等大白話引發黨高層的壓力，又或者正國會從新北、桃園、高雄爭取市長提名的人被施壓，都顯得現在的民進黨對青壯世代非常不友善。

凌濤說，甚至正國會林佳龍及子弟兵卓冠廷，也因為出面力挺林岱樺，導致黨內高層徐國勇以「黨職」來責難卓冠廷。

凌濤表示，而壓垮駱駝最後一根稻草，大概就是戴瑋姍碰觸到「台獨金孫」賴主席最敏感的神經；在政論節目上，戴曾當面表達對王義川「台灣國立委」的不以為然，又邏輯不通把「台灣人」跟「台灣國」誤用，被強力打臉。

凌濤酸，「不如歸去」，大概是民進黨青壯世代面臨老綠男賴清德跟徐國勇主導綠營社群的悲愴，萊爾校長不會他就是不會，但他不會還要裝會，這兩位發言人「被請辭」或「跳船」，都顯示他們明年自救的做法。

