卓冠廷、戴瑋姍、張志豪拼2026選舉辭黨職...綠委李坤城接民進黨發言人！賴清德提醒：有意選舉者應12月底前辭去黨職

2026大選將近，民進黨發言人卓冠廷、戴瑋姍以及組織部主任張志豪拚議員選舉，已經辭去黨職。據轉述，黨主席賴清德今（3）日也在中常會宣布新任發言人、綠委李坤城。李坤城在中常會後記者會也出面表示，很榮幸能回來黨中央接任發言人，會與韓瑩、吳崢一起服務各位，特別跟立院相關的事務非常樂意為大家服務。

民進黨發言人韓瑩會後轉述賴清德致詞，賴清德說，中央黨部組織部張志豪主任、黨部發言人卓冠廷議員、戴瑋姍議員，因將投入明年地方議員選舉，已經辭去中央黨部的職務。

賴清德表示，他們在黨中央任職期間，無論是在黨務的推動，還是政策的宣導、議題的辯護，都給予黨很大的幫助。他謹代表中央黨部，向三位優秀的同志表達感謝，謝謝他們這段時間以來的辛勞付出。

賴清德提醒，有意投入明年地方公職選舉的黨工同仁，依黨部《公職候選人提名條例》第六條的規定，應在12月24日前提出辭職。

「接著，我要向大家宣布，李坤城委員將接任黨部發言人」，賴清德表示，李坤城中央地方歷練完整，曾經擔任新北市議員、議會黨團總召，也擔任過黨部發言人，與立法院黨團副幹事長，不僅了解地方脈絡，也熟悉政策溝通。

賴清德最後說，期待他回任黨部發言人團隊後，能夠與吳崢、韓瑩兩位發言人，共同襄助國勇秘書長的黨務推動、政策宣導、議題辯護跟社會溝通等工作。

李坤城在中常會後記者會也亮相表示，很榮幸能回來黨中央接任發言人，會與韓瑩、吳崢一起服務各位，特別跟立院相關的事務非常樂意為大家服務。

據了解，目前組織部主任一職由副主任劉厚承代理，而民調中心主任、副秘書長各懸缺一職，但未有特別討論。

