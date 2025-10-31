卓冠廷、王義川轉彎 林岱樺：外在環境壓力大

外交部長林佳龍。（本報資料照片）

民進黨正國會領導人林佳龍日前發文力挺捲入詐領助理費案、角逐高雄市長初選的同派系立委林岱樺，引發黨內反彈，黨祕書長徐國勇更下令「黨職」不得涉入初選；原本預告將參加林岱樺1日造勢的黨發言人卓冠廷、立委王義川昨均改口不出席。派系人士感嘆，林岱樺未被定罪，單純挺同派系參選，沒想到「水很深」。

外交部長林佳龍日前發文力挺林岱樺，更以「不貪不取」形容，引發反彈；甚至有人搬出黨內〈紀律評議裁決條例〉明文規定，「黨員擔任中央政府各級職務者，不得同時擔任派系職務或參加派系運作」，質疑他的中立性。

民進黨發言人戴瑋姍昨強調，黨內初選，公職不受拘束，政務官不宜站台，但黨職是選務人員，應保持中立。正國會人士表示，林佳龍發臉書挺林岱樺，並沒有要去造勢現場，原本是因為林岱樺的判決還沒有出來，廉政會也沒處分，單純挺同派系的人，沒想到「水很深」。

林岱樺今日高雄岡山舉辦大造勢，海報上印出「站出來挺」的有正國會立委黃秀芳、陳秀寶、王義川及新北市議員卓冠廷。

卓冠廷昨發臉書指出，徐國勇第一時間指正他，中央黨部黨工必須保持中立，正因是選務人員，初選會有對外發言，工作必當公正，他「深感悔意跟歉意」、「收回我的表態」。

王義川昨也在社群發文，指有人跟他說，「阿川，你是公共財，很多事情已經不是你個人可以決定的」，他聽了好沉重，「是呀，我王義川怎麼可能是一個挺貪汙的人」，所以經過深思，確定不會出席林岱樺的造勢活動，並強調「正國會會全力支持初選勝出的人」。至於黃秀芳及陳秀寶，則和卓冠廷一樣，會在造勢活動後台，但不上台。

對於派系戰友紛紛轉為低調，林岱樺則在臉書意有所指表示，「如果您不方便出席，岱樺能夠理解，如此的外在環境，壓力確實很大，請您不要掛心」，並強調「如果您可以出席，那是很棒的事情」。